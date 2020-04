Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google souhaite faciliter la recherche dapplications éducatives pour vous et vos enfants.

Il lance donc une nouvelle section « Approuvé par lenseignant » sur son App Store. Cette section mettra en évidence les applications très bien notées par un panel dévaluateurs, dont plus de 200 enseignants aux États-Unis. Les applications sont conformes au programme Designed for Families de Google, qui exige que toute application du programme satisfasse à diverses réglementations en matière de collecte de données et de publicité imposées par le gouvernement américain.

Gardez à lesprit quenviron 55 millions denfants américains ne sont plus scolarisés, grâce à la pandémie COVID-19, selon le National Center for Education Statistics . Cela signifie que ces étudiants comptent sur lenseignement à distance pour obtenir leur éducation. Mais ils peuvent désormais utiliser Play Store pour trouver des outils dapprentissage supplémentaires ou peut-être des activités amusantes pour aider à rester engagé pendant la scolarité.

Auparavant, il nétait pas aussi facile de trouver des applications adaptées aux enfants, cest probablement pourquoi Google lance maintenant cette section approuvée par les enseignants. Google a déclaré avoir travaillé avec des experts universitaires de la Harvard Graduate School of Education et de lUniversité de Georgetown pour créer un système de notation des applications. Son panneau est maintenant capable de classer par âge, qualité dexpérience, enrichissement et si les enfants aiment lapplication.

Pour accéder à la section Approuvé par lenseignant, visitez l onglet Enfants sur Play Store. Vous pouvez également rechercher le badge Approuvé par lenseignant sur une application. Google Play Pass proposera également aux abonnés des applications approuvées par les enseignants dans la section Applications et jeux pour enfants. Pour en savoir plus sur Play Pass, cliquez ici .

Plus de 1 000 applications approuvées par les enseignants sont désormais disponibles dans le Play Store (et environ 60 dans Google Play Pass). Les applications sont regroupées par âge (cinq ans et moins, six à huit ans et neuf à 12 ans) et incluent une liste détaillée des raisons pour lesquelles elles sont recommandées par les enseignants.

Le nouvel onglet Kids avec des applications approuvées par les enseignants est lancé en premier aux États-Unis sur Google Play. Il est en cours de déploiement et devrait être disponible fin avril. Google a déclaré quil étendra la nouvelle section à linternational dans les prochains mois.