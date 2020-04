Google Fit obtient une refonte en mettant l'accent sur les objectifs d'étape

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google donne un peu de fraîcheur à sa plateforme Fit au cours des prochains jours et semaines, avec une nouvelle version qui sera distribuée à Wear OS, appareils Android et iOS à partir de cette semaine.

Tout d'abord, l'application est en cours de refonte pour recentrer votre attention sur un autre objectif. À savoir : étapes. Cela arrive environ une demi-année après que la société a ajouté le suivi du sommeil.

Dans son rafraîchissement majeur il y a quelques années, Google a introduit un système montrant deux anneaux qui montraient vos progrès tout au long de la journée. Ce sont des minutes de mouvement et des points de coeur.

Maintenant, votre objectif étapes remplacera l'objectif des minutes de déplacement dans cette interface de progression visuelle. C'est un mouvement sensé de Google, qui a déclaré dans un billet de blog que c'était une fonctionnalité beaucoup de ses utilisateurs préféreraient avoir au lieu de l'objectif des minutes de déplacement.

Les points cardiaques sont également de plus en plus importants dans la mise à jour, avec un graphique clair faisant des points cardiaques hebdomadaires une cible principale sous le graphique à deux anneaux.

L' objectif général est de 150 points cardiaques par semaine, ce qui est l'objectif fixé par l'AHA et l'OMS afin de vous aider à rester en bonne santé plus longtemps. Cette mesure particulière sera d'abord disponible pour les utilisateurs Wear OS et iOS, avec l'application Android à suivre.

Les points cardiaques, comme toujours, sont atteints en faisant de l'exercice. Que ce soit une marche rapide, une course, une balade à vélo ou tout ce qui vous arrive. Les exercices plus intenses sont récompensés points cardiaques supplémentaires, mais le but est d'augmenter votre fréquence cardiaque de son état de repos en bougeant. Il pourrait simplement monter et descendre les escaliers à quelques reprises.

Tout cela est livré dans une application avec des visuels rafraîchis, plus audacieux et plus lumineux. Non seulement cela rend la montre un peu plus agréable, mais les objectifs et les détails sont aussi plus clairs, que vous le regardiez sur votre téléphone ou sur votre smartwatch Wear OS.

Le design actualisé est disponible à partir de maintenant, mais peut prendre un peu de temps pour être présenté comme une mise à jour pour votre appareil spécifique.