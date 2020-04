Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google adore les données. Il a été l'un des sujets les plus chauds au cours des dernières années, Google a dit qu'il recueille des données pour améliorer les services, tandis que les défenseurs de la protection de la vie privée disent que c'est inutile. Eh bien, voici quelque chose de bon provenant des données de localisation : vous pouvez voir l'impact que les mesures de distanciation sociale ont.

De nombreux endroits sont sous une forme quelconque de verrouillage visant à empêcher la propagation du coronavirus, qui pourrait être rester à la maison, un abri en place - comme vous voulez l'appeler. L'objectif est de réduire les contacts sociaux et de ralentir la propagation du virus entre les personnes.

À l'aide de données anonymisées provenant de téléphones, Google trace le changement dans une gamme de différents types de localisation sur les rapports de mobilité communautaire. Les rapports couvrent un large éventail de régions du monde, ventilés en détail et en loisirs, en épicerie et en pharmacie, en parcs, en gares de transport en commun, en milieu de travail et en résidentiel.

La seule zone à voir une augmentation de la mobilité est résidentielle, car les gens sont invités à rester à la maison. De façon appropriée, il y a un énorme déclin de la mobilité autour d'autres zones. Ce qui est intéressant, c'est que des endroits comme les parcs voient des pics, ce qui suggère qu'il y a des moments où ces parcs sont plus occupés.

L' objectif de ces rapports est de guider les décideurs sur l'efficacité de la mesure. Il est clair que pour le Royaume-Uni, il y a un énorme déclin dans de nombreux types de mouvements - le commerce de détail et les loisirs est en baisse de 85 % - et c'est parce que la plupart de ces lieux - cinémas, théâtres, musées, bibliothèques, centres commerciaux - sont tous fermés.

Les données sont comparées aux données de référence de Google pour ces types de localisation, ce qui donne une image utile de l'évolution de notre comportement au cours des dernières semaines à mesure que les mesures de distanciation sociale ont augmenté.

Mais quelle est la source des données ? Les données sont anonymes et proviennent de smartphones qui partagent leurs données de localisation avec Google. Ce partage d'emplacement est désactivé par défaut, mais vous êtes souvent invité à l'activer lorsque vous utilisez des services qui utilisent des données de localisation. Si vous êtes inquiet au sujet de votre confidentialité, ne le soyez pas, car Google vous donne tous les outils pour contrôler si vous le partagez et supprimer votre historique de localisation si vous le souhaitez.

Bien que beaucoup se soient interrogés sur l'utilité de ce type de données de pas - Google Maps vous dira quand un restaurant est occupé, par exemple, en fonction du nombre de personnes à cet endroit - dans le climat actuel, il y a beaucoup de valeur dans ce genre d'information. Si, par exemple, la mobilité augmente dans les régions à un moment donné, il se peut que les autorités aient besoin d'intervenir et de faire appliquer des mesures ou de résoudre le goulot d'étranglement.