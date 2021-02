Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des études montrent que les gens préfèrent envoyer des SMS aux appels, de sorte que les emoji sont devenus très populaires et très demandés, car ils permettent aux utilisateurs de communiquer visuellement ce quils ressentent. Cest peut-être pourquoi Google propose différentes options demoji dans Gboard , sous la forme d Emoji Kitchen , qui est clairement conçue pour donner aux utilisateurs dAndroid des moyens plus spécifiques dexprimer ce quils pensent.

La fonctionnalité Emoji Kitchen de Google pour les utilisateurs de Gboard vous permet essentiellement de combiner deux emoji pour en créer un nouveau:

"Avez-vous déjà été tellement rempli damour que cela vous a ému aux larmes? Ou peut-être avez-vous ri si fort que vous vous êtes senti malade - et avez souhaité que votre téléphone ait un emoji pour transmettre ce sentiment? Que vous envoyiez une note à vos galentines ou votre seul véritable amour, Gboard sur Android prend maintenant vos emoji préférés et les mélange dans des autocollants personnalisés, vous aidant à exprimer ces pensées et sentiments nuancés. "

Il existe déjà des centaines demojis disponibles, de laubergine aux mains pliées. Mais que faire si vous vous sentez à la fois cow-boy et singe? Cela pourrait arriver, non? Quoi quil en soit, Google vous permet désormais denvoyer ce mashup demoji.

Google dit que vous pouvez appuyer sur nimporte quel emoji souriant dans Gboard sur Android, et il suggérera des combinaisons demoji que vous pouvez envoyer à la place. Il les décrit comme des "autocollants spécialement fabriqués à la main par les designers de Google", et ajoute que "le langage est infiniment créatif, tout comme lart et la musique, et avec Emoji Kitchen, le clavier de votre téléphone devient une toile dexpression encore plus riche".

La fonctionnalité devrait fonctionner dans la plupart de vos applications de chat, comme WhatsApp, Messenger et Snapchat.

Emoji Kitchen est disponible pour tous les utilisateurs de Gboard sur Android . Google la lancé pour la première fois en 2020 en tant que test bêta , mais il est maintenant largement disponible.

Meilleures applications iPhone 2021: le guide ultime Par Maggie Tillman · 6 Février 2021

Écrit par Maggie Tillman.