Comment activer le mode sombre de Gmail sur iPhone et Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a déployé un mode sombre pour son application Gmail sur les appareils Android et iOS.

Les modes sombres sont devenus très populaires ces dernières années, grâce à leur capacité à noircir les interfaces, réduisant ainsi la pression sur vos yeux et économisant simultanément la vie de la batterie de votre appareil. En conséquence, des entreprises comme Google et Apple ont commencé à publier des modes sombres à léchelle du système sur leurs systèmes dexploitation, et même les développeurs dapplications mettent à jour leurs applications avec leurs propres prises de mode sombre.

Voici comment obtenir le nouveau mode sombre de Gmail, également appelé "thème sombre".

Si vous utilisez déjà Android 10 ou iOS 13 et que le mode sombre est activé au niveau du système, lapplication Gmail sajustera automatiquement au mode sombre. Cependant, vous pouvez également lactiver séparément dans lapplication mobile Gmail. Voici comment.

Dans lapplication Gmail de votre téléphone, appuyez sur le menu hamburger dans le coin supérieur. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres. Appuyez sur Paramètres généraux. En haut, appuyez sur Thème. Appuyez sur Foncé (ou, si vous avez déjà défini le thème sombre comme système par défaut, appuyez sur Système par défaut).

Remarque: Si votre appareil mobile exécute Android 10 , vous pouvez définir le thème sombre comme système par défaut sur votre appareil, puis toutes les applications prises en charge qui adoptent le système par défaut deviendront automatiquement sombres. Accédez simplement à Paramètres> faites défiler vers le bas et appuyez sur loption Affichage> et appuyez sur la bascule du thème sombre. Par défaut, Gmail répondra automatiquement à ce paramètre par défaut du système.

Dans lapplication Gmail, appuyez sur le menu hamburger dans le coin supérieur. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres. Appuyez sur Thème. Appuyez sur Dark.

Remarque: Si votre appareil exécute déjà iOS 13 , vous pouvez définir le thème sombre comme système par défaut sur votre appareil, puis toutes les applications qui adoptent le système par défaut deviendront automatiquement sombres. Ouvrez simplement Paramètres> allez à Affichage et luminosité> et appuyez sur Sombre pour passer en mode Sombre. Si vous utilisez une ancienne version diOS, accédez à Paramètres dans lapplication Gmail> puis Thème> et sélectionnez "Sombre".

Par défaut, Gmail répond automatiquement au paramètre par défaut du système.