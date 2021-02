Fonctionnement de Google Live Transcribe et de lamplificateur de son

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque vous êtes sourd ou avez une perte auditive, la technologie peut être difficile.

Dans plus de 30 ans, il y aura 900 millions de personnes souffrant de perte auditive, selon lOrganisation mondiale de la santé. Et cest assez étonnant de voir les besoins dune si grande partie de la population ignorés. Il nest pas facile de comprendre les gens qui marmonnent au téléphone, par exemple, et les vidéos sans sous-titres sont les pires. Heureusement, Google prend la relève.

Il offre deux fonctionnalités Android (et applications) pour les sourds et les malentendants appelés Live Transcribe et Sound Amplifier.

Dimitri Kanevsky de Google, un chercheur sourd avec 30 ans dexpérience dans la reconnaissance vocale et la technologie des communications, a déjà créé un service, appelé CART, où un sous-titreur se joint virtuellement à une réunion pour écouter et créer une transcription dun dialogue parlé qui saffiche sur un écran dordinateur. . Le coéquipier de Kanevsky, Chet Gnegy, a remarqué que CART signifiait devoir utiliser plusieurs appareils, et quil nétait principalement bon que pour les réunions. CART nétait donc pas idéal pour les conversations quotidiennes.

Ainsi, Gnegy et Google se sont mis à créer un meilleur outil pour Kanevsky.

Ils voulaient utiliser la reconnaissance vocale automatique basée sur le cloud qui pourrait afficher les mots prononcés sur un écran. Le résultat est Live Transcribe, une application pour Android. Il prend la parole et la transforme en sous-titres en temps réel en utilisant uniquement le micro de votre téléphone.

Selon Google, Live Transcribe, disponible dans plus de 70 langues et dialectes, permet une conversation bidirectionnelle via un clavier de saisie arrière pour les utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas parler. Lapplication fonctionne également avec des micros externes pour améliorer la précision de la transcription.

Live Transcribe est déjà installé sur les téléphones Pixel et certains autres téléphones Android. Si vous ne lavez pas, téléchargez-le sur Play Store .

Pour activer Live Transcribe, procédez comme suit:

Vous devez dabord lactiver pour quil fonctionne dans le menu Paramètres daccessibilité de votre appareil. Ouvrez lapplication Paramètres de votre appareil.

Appuyez sur Accessibilité, puis sur Transcription en direct.

Appuyez sur Ouvrir la transcription en direct.

Pour accepter les autorisations, appuyez sur OK.

Facultatif: modifiez votre raccourci Transcription en direct. Maintenant, vous pouvez démarrer une transcription en direct à partir du bouton daccessibilité de la barre de navigation. Pour démarrer Live Transcribe, utilisez votre raccourci Live Transcribe (faites glisser deux doigts vers le haut ou appuyez sur le bouton Accessibilité).

Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet.

Tenez le microphone de votre appareil près de la personne ou du son que vous souhaitez capturer.

Besoin daide? Consultez la page dassistance de Google pour plus de détails. Google a également une page Web de transcription en direct ici.

En 2019, Live Transcribe a commencé à être déployé en tant que version bêta limitée pour les utilisateurs du monde entier via le Play Store et préinstallé sur les appareils Pixel 3. Il est désormais largement (et automatiquement) disponible pour le Pixel 3 et les appareils plus récents et certains appareils Android exécutant 5.0 et plus.

Google propose une autre application daccessibilité appelée Sound Amplifier. Lidée est que tout le monde pourrait utiliser un boost audio, surtout quand il y a beaucoup de bruit de fond comme dans un aéroport. Lamplificateur de son, annoncé pour la première fois à I / O 2019, fonctionne sur les smartphones Android avec des écouteurs filaires. Il peut filtrer, augmenter et amplifier les sons de votre environnement, selon Google.

Pour utiliser lamplificateur de son, connectez dabord une paire découteurs filaires ou Bluetooth à votre appareil. Pour personnaliser la réduction du son et du bruit, accédez au menu des paramètres de lamplificateur de son. Ouvrez lapplication Paramètres de votre appareil.

Appuyez sur Accessibilité, puis sur Amplificateur de son.

Appuyez sur Ouvrir lamplificateur de son.

Pour accepter les autorisations, appuyez sur OK.

Facultatif: modifiez le raccourci de votre amplificateur de son. En savoir plus sur les raccourcis daccessibilité Pour démarrer Sound Amplifier, utilisez le raccourci Sound Amplifier (faites glisser deux doigts vers le haut ou appuyez sur le bouton Accessibilité). Déplacez les curseurs et les boutons jusquà ce que vous soyez satisfait de la qualité du son.

Besoin daide? Consultez la page dassistance de Google pour plus de détails. Google a également publié un article sur le blog Sound Amplifier ici.

Lamplificateur de son a été lancé sur le Play Store en 2019. Il prend en charge les appareils Android et est préinstallé sur le Pixel 3 et les téléphones plus récents.

Écrit par Maggie Tillman.