(Pocket-lint) - Google est apparemment très sournois.

Si vous désactivez l'option Historique des positions de Google (voir comment, à partir d'ici ), vous supposez probablement que les endroits où vous vous rendez ne sont plus stockés ou que Google ne suit plus vos mouvements. Tort. Selon un rapport d'enquête de l'Associated Press, Google collecte toujours des données de localisation de manière minutieuse, en conservant à tout moment où vous vivez et où vous visitez. Mais il existe une solution de contournement.

Bien que l'AP ait découvert que Google peut toujours vous suivre via des services Web, tels que les recherches de navigateurs publicitaires Google Maps, il existe un moyen pour que Google - une fois pour toutes - arrête de vous suivre : en passant par les paramètres et en désactivant « Web et Activité de l'application ». Vous voyez, en désactivant simplement l'historique des positions, vous empêchez seulement Google d'ajouter vos mouvements à sa fonction de chronologie visuelle (plus d'informations à ce sujet ici ).

Lorsque l'activité sur le Web et les applications est activée, Google enregistre vos données de localisation horodatées, mais vous pouvez supprimer manuellement chaque point de données sur myactivity.google.com . Vous pouvez également supprimer plusieurs entrées par date ou service Web. Google est clair à ce sujet dans ses avis aux utilisateurs, mais il est juste de supposer que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'il existe également quelque chose appelé « activité sur le Web et les applications » qui collecte leurs données de localisation.

La page d'assistance de Google a expliqué que, lorsque l'activité sur le Web et les applications est activée, vos recherches et votre activité à partir des services Google sont enregistrées sur votre compte Google afin que vous puissiez obtenir « de meilleurs résultats de recherche et suggestions ». Mais, si vous désactivez l'option (elle est activée par défaut), Google ne peut plus stocker où vous avez été à partir des données Maps et des recherches de navigateur qui extraient vos coordonnées GPS.

Sur votre ordinateur, visitez la page Contrôles d'activité. Vous pouvez être invité à vous connecter à votre compte Google. Activez ou désactivez l' activité sur le Web et les applications.

Remarque : Google a indiqué que certains navigateurs et appareils peuvent avoir plus de paramètres qui "affectent la façon dont cette activité est enregistrée".

Pour plus de détails sur la façon de supprimer les activités passées et les données que Google a collectées, consultez la page d'assistance de Google ici .

