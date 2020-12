Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le monde parle de Waze, lapplication de conduite originale qui vous aidera à arriver à destination à temps, en évitant le trafic, avec un partage très facile afin que les gens sachent où vous êtes et quand vous arriverez.

Si vous navez pas encore rejoint la révolution Waze, le moment pourrait être idéal pour vous impliquer. Montez dans le siège passager et nous passerons en revue tous les détails importants de Waze que vous devez connaître.

Waze est une application de navigation gratuite pour Android et iPhone. Il offre un trafic basé sur la communauté (cest-à-dire des détails sur le trafic dautres utilisateurs de Waze), visant à vous aider à éviter le trafic et à toujours être en mesure de prendre le meilleur itinéraire vers votre destination.

Waze utilise ses propres cartes à partir de ses éditeurs de cartes, appliquant des couches dinformations utilisateur par-dessus la communauté Waze. Cela permet à Waze de vous fournir des informations précises et à jour sur les conditions routières, les radars, les travaux routiers et la circulation.

Certains éléments, comme les radars, les travaux routiers et les accidents, peuvent être signalés par les utilisateurs de Waze pour le bien de la communauté, lidée étant que les populations locales contribuent à leurs cartes locales.

La plupart des fonctionnalités sont destinées à soutenir cette communauté et à donner à Waze une sensation amusante - la gamification de la navigation, si vous voulez.

Waze est disponible en tant quapplication autonome sur les appareils Android et Apple. Vous pouvez télécharger Waze depuis Google Play et l App Store et lutiliser directement sur votre samartphone.

Assurez-vous simplement que votre téléphone est correctement installé pour pouvoir lutiliser en mode mains libres, quelle que soit loption que vous utilisez, si vous utilisez votre téléphone dans votre voiture.

Waze sintégrera également dans la version dapplication autonome dAndroid Auto , créant une solution de conduite plus complète pour les utilisateurs dAndroid qui nont aucune intégration dans le système de la voiture, cest donc idéal pour les voitures plus anciennes sans aucune sorte de connexion à une unité principale.

Notez que lapplication autonome Waze a certaines fonctionnalités qui se comportent différemment lorsquelles sont utilisées dans Android Auto (soit lapplication autonome ou en tant que solution intégrée dans la voiture) - comme lintégration Spotify, par exemple, et la commande vocale est un peu différente.

Waze est pris en charge et intégré à Android Auto , vous pouvez donc utiliser Waze comme application de navigation lorsque vous êtes connecté à un autoradio compatible. Si votre voiture prend en charge Android Auto, vous pouvez afficher Waze sur lécran dinfodivertissement de votre voiture et lutiliser pour toute votre navigation. La même chose sapplique à Waze dans Apple CarPlay qui est arrivé avec iOS 12. Encore une fois, vous aurez besoin dun support sur votre voiture pour CarPlay .

Waze est également pris en charge dans Ford Sync 3 , à laide de SmartDeviceLink. Cela permet la mise en miroir directe des applications sur les écrans Lincoln et Ford. SmartDeviceLink offre également la possibilité de prendre en charge dautres véhicules, mais jusquà présent, il ny a eu aucune annonce dautres constructeurs automobiles qui le soutiennent.

Bien que lapplication dorigine soit la plus complète et propose certaines de ses offres uniques, pour la conduite, la meilleure option est de lafficher sur lécran de votre voiture.Android Auto ou Apple CarPlay embarqué est donc le meilleur.

Ce serait notre choix, principalement parce que votre téléphone est ensuite connecté, absent et que la voiture gère tout le reste - et cela signifie également une intégration dans le micro et les haut-parleurs de votre voiture, avec une simplicité pour les appels et les médias.

Waze contient potentiellement des distractions pour un conducteur (auxquelles la voix Waze sadresse), mais une fois intégrées à la voiture, elles sont moins apparentes que dans lapplication autonome.

Que vous soyez un utilisateur Apple ou Android, le premier point dappel consiste à installer lapplication sur votre téléphone.

Une fois installé, il ne vous reste plus quà rechercher votre destination. Vous pouvez vous connecter à vos contacts et Facebook pour récupérer des adresses et vous pouvez également utiliser la recherche vocale via lapplication. Dans Android Auto, il existe une prise en charge complète via Google Assistant.

Waze trouvera alors le meilleur itinéraire vers votre destination, en tenant compte de toutes les données de la communauté, avant de vous donner des instructions détaillées une fois que vous avez commencé à conduire.

Vous serez alerté sur litinéraire du trafic, des travaux routiers, des radars, de la police et dautres données que les utilisateurs de Waze ont fournies. Vous aurez également une lecture de lheure à laquelle vous êtes censé arriver à destination et de la distance.

Lapplication est gratuite, il ny a pas dabonnement, mais il y a de la publicité dans lapplication et vous trouverez des entreprises locales apparaissant sur la carte, par exemple lorsque vous vous arrêtez aux feux de signalisation.

Waze vous permettra dutiliser lapplication pour pré-programmer un voyage. Lune des fonctionnalités de la planification ditinéraire régulière est daccéder aux données sur le meilleur moment pour voyager. Cela tient compte de laugmentation du volume de trafic aux heures de pointe, par exemple.

Vous pouvez alors dire quand vous voulez arriver et vous recevrez une notification quand il est temps de partir afin que vous arriviez à lheure. Vous pouvez également effectuer une recherche et vous diriger vers "planifié" pour voir quels voyages vous avez à venir, ou planifier de nouveaux itinéraires.

En outre, vous pouvez associer Waze à votre calendrier ou à Facebook, afin que Waze puisse trouver ces événements et vous informer du moment où vous devez partir en fonction des conditions de circulation.

Le système des favoris est également bon. Cela vous permettra de rechercher une destination puis de lenregistrer. Cela peut être très utile si vous avez un long voyage avec plusieurs arrêts sur litinéraire - peut-être des vacances - car vous pouvez tout enregistrer à lavance, puis appuyer sur votre prochaine destination lorsque vous en avez besoin.

Une fois sur votre chemin, lheure darrivée et la distance sont en bas de lécran. En appuyant dessus, vous obtiendrez plus de détails, y compris loption "partager le lecteur". Cela vous permettra de partager litinéraire avec quelquun dautre pour quil sache à quel moment vous attendre.

Les utilisateurs de Waze qui surveillent votre itinéraire peuvent répondre par des commentaires. Sur Android, vous pouvez également partager votre itinéraire via un certain nombre dautres options de partage.

La commande vocale est de plus en plus présente dans nos vies et Waze dispose dun système vocal intégré spécialement conçu pour Waze.

Waze possède son propre système de saisie vocale. Cela offrait auparavant une entrée Ok Waze, mais ce service a été fermé. Cependant, vous pouvez toujours appuyer sur le micro dans la zone de recherche de lapplication et dicter où vous voulez aller. Les résultats et la reconnaissance sont bons, nous pensons que cela sappuie sur la recherche vocale de Google depuis Google Assistant. Il reconnaîtra la plupart des destinations - noms de restaurants, codes postaux, noms de rues et villes.

Une fois que vous avez prononcé une destination, vous verrez les options que vous pouvez appuyer pour sélectionner.

Lorsque vous utilisez Waze via Android Auto (via lapplication sur votre téléphone ou via votre voiture), lAssistant Google est pris en charge. Ok Google via Android Auto vous permettra de passer des appels, de répondre aux messages, de jouer de la musique et de contrôler la navigation. Essentiellement, la portée dOk Google sétend souvent bien au-delà de ce dont vous avez réellement besoin lorsque vous conduisez, ce qui peut poser des problèmes.

Cependant, Google Assistant peut ensuite fournir un contrôle vocal mains libres pour la navigation dans Waze - dans les paramètres, vous trouverez les options de contrôle pour activer la détection des mots clés.

Waze contient un indicateur de vitesse qui indiquera - avec loption pour une alerte sonore - lorsque vous dépassez la limite de vitesse. Vous pouvez choisir de le désactiver si vous préférez vous en tenir au speedo existant de votre voiture - et vous navez pas besoin davoir les alertes de vitesse si vous ne les voulez pas.

Dirigez-vous vers les paramètres> compteur de vitesse et vous trouverez toutes les options que vous pourriez souhaiter.

Vous pouvez rechercher des stations-service (cest une option de raccourci lorsque vous allez à la recherche) et les stations locales seront renvoyées, ainsi que les prix du carburant. Ces prix indiquent également quand ils ont été mis à jour le plus récemment - et cela vaut la peine de les examiner pour sassurer quils sont exacts.

Faites attention aux publicités ici - la station-service la plus populaire est probablement une publicité et peut ne pas être la plus proche ou la moins chère. Dans les paramètres, vous pouvez également spécifier votre préférence de carburant.

Spotify et dautres services de musique peuvent être liés à Waze (vous aurez besoin dun Spotify Premium) et cela vous donnera le contrôle de la musique depuis lapplication Waze. Pourquoi? Vous nêtes donc pas en train de changer dapplication lorsque vous êtes censé conduire.

Une fois connecté, licône de la musique apparaîtra dans lapplication Waze, afin que vous puissiez appuyer et accéder à la musique. Vous obtiendrez essentiellement un mini contrôleur pour lapplication musicale de votre choix. Dans la plupart des cas, vous devrez être connecté pour accéder aux services de musique, et vous pouvez trouver toutes les options dans les paramètres Waze sous "lecteur audio". Cela vous invitera à installer les applications que vous navez pas déjà, mais vous pourrez également y accéder dans Waze.

Notez que les commandes vocales Waze ne sétendent pas à la musique, mais Google Assistant ou Siri peuvent quand même être utilisés pour contrôler la musique via la voix.

Étant donné que Waze utilise les données des utilisateurs pour déterminer les conditions de circulation et rendre les conditions de conduite plus précises pour les autres utilisateurs, il est bon de conduire avec Waze tout le temps, donc vous jouez votre rôle. Si vous êtes dans la voiture, louverture de Waze nest pas très difficile.

Cependant, tenez compte de votre vie privée et de lopportunité de vous faire montrer que vous utilisez Waze.

Vous pouvez connecter Waze à des amis et voir des amis Facebook dans Waze lorsquils utilisent lapplication. Vous verrez également des icônes pour dautres utilisateurs de Waze sur les routes avec des détails de base - votre humeur et depuis combien de temps vous êtes un utilisateur de Waze, par exemple. Tout cela fait partie de la "communauté" de Waze.

Si vous ne souhaitez pas apparaître sur la carte, allez dans Paramètres> Confidentialité et activez "devenir invisible". Cela vous gardera hors de la carte. Cela signifiera que vos amis et autres utilisateurs de Waze ne pourront pas vous voir.

Vous souhaiterez peut-être également supprimer votre historique de conduite et vos emplacements récents dans Waze. Allez dans Paramètres> Confidentialité et vous verrez lhistorique du lecteur et les options de localisation récentes. Vous pouvez ensuite taper et supprimer les entrées que vous ne souhaitez pas voir apparaître.

Écrit par Chris Hall.