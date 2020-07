Quest-ce que Google One et comment fonctionne Google Drive?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Drive existe depuis des années maintenant, mais a relativement peu changé depuis son lancement; il vous permet de télécharger des fichiers, de créer des fichiers, de partager des fichiers, etc. Cependant, Google a récemment modifié les plans tarifaires du service, leur donnant sa propre marque (Google One), et il regroupe des avantages comme lassistance dexperts en direct et avantages pour les abonnés. Voici ce que vous devez savoir sur Google Drive et Google One.

Google Drive est le service de stockage dans le cloud de Google pour les consommateurs et les clients G Suite (entreprises et écoles). Pour les consommateurs, cest un moyen gratuit de conserver vos fichiers sauvegardés dans le cloud et facilement accessibles depuis nimporte quel appareil. Vous avez besoin dun compte Google pour utiliser Google Drive et, pour commencer, Google vous offre 15 Go de stockage gratuitement, afin que vous puissiez conserver en toute sécurité des photos, des histoires, des dessins, des enregistrements, des vidéos, tout ce qui est vraiment.

Mieux encore, Google Drive est crypté à laide de SSL, le même protocole de sécurité utilisé sur Gmail et dautres services Google.

Voici les principales fonctionnalités de Google Drive pour les consommateurs:

Stocker des fichiers: Drive vous propose 15 Go de stockage en ligne gratuit. Vous pouvez stocker un large éventail de types de fichiers et de dossiers, même des fichiers Office.

Drive vous propose 15 Go de stockage en ligne gratuit. Vous pouvez stocker un large éventail de types de fichiers et de dossiers, même des fichiers Office. Créer des fichiers: vous pouvez créer des documents et des fichiers à la volée grâce aux applications intégrées Docs , Sheets et Slides .

vous pouvez créer des documents et des fichiers à la volée grâce aux applications intégrées Docs , Sheets et Slides . Accédez à vos fichiers où que vous soyez : vos fichiers dans Drive sont accessibles depuis nimporte quel smartphone, tablette ou ordinateur.

vous soyez vos fichiers dans Drive sont accessibles depuis nimporte quel smartphone, tablette ou ordinateur. Partager avec dautres personnes: vous pouvez rapidement inviter dautres personnes à afficher, télécharger, commenter et collaborer sur vos fichiers dans Drive.

vous pouvez rapidement inviter dautres personnes à afficher, télécharger, commenter et collaborer sur vos fichiers dans Drive. Travailler hors ligne: si vous nêtes pas connecté à Internet, vous pouvez rendre certains fichiers disponibles hors connexion pour les afficher et les modifier ( voir comment ici ).

si vous nêtes pas connecté à Internet, vous pouvez rendre certains fichiers disponibles hors connexion pour les afficher et les modifier ( voir comment ici ). Voir les anciennes versions: vous pouvez consulter jusquà 30 jours sur la plupart des types de fichiers, ce qui facilite la visualisation des modifications et le retour aux versions précédentes.

vous pouvez consulter jusquà 30 jours sur la plupart des types de fichiers, ce qui facilite la visualisation des modifications et le retour aux versions précédentes. Recherche: Drive peut reconnaître les objets dans vos images et le texte des documents numérisés. Il vous suffit de saisir un mot-clé dans la barre de recherche.

Drive peut reconnaître les objets dans vos images et le texte des documents numérisés. Il vous suffit de saisir un mot-clé dans la barre de recherche. Google Photos: vous pouvez stocker vos photos dans Drive, puis y accéder et les modifier avec Google Photos .

vous pouvez stocker vos photos dans Drive, puis y accéder et les modifier avec Google Photos . Numériser des documents: l application Android vous permet de numériser tous vos documents papier au format PDF - il suffit den prendre une photo.

application Android vous permet de numériser tous vos documents papier au format PDF - il suffit den prendre une photo. Enregistrer les pièces jointes Gmail: passez la souris sur une pièce jointe dans Gmail et recherchez le logo Drive pour enregistrer toute pièce jointe sur votre Drive.

passez la souris sur une pièce jointe dans Gmail et recherchez le logo Drive pour enregistrer toute pièce jointe sur votre Drive. Applications Drive: vous pouvez tout faire, de la modification dune photo de profil à la création dune carte mentale, avec plus de 100 applications intégrées .

Tout dabord, créez ou connectez- vous à votre compte Google. Ensuite, si vous êtes un consommateur, procédez comme suit:

Accédez à drive.google.com . Vous verrez «Mon Drive», qui contient vos fichiers et dossiers que vous avez importés ou synchronisés, y compris tous les documents Google, Google Sheets, Google Slides et Google Forms que vous avez créés. Si vous ne voyez aucun fichier dans votre Drive, téléchargez des fichiers depuis votre ordinateur ( voir comment faire ici ) ou créez des fichiers dans Drive ( voyez comment ici ). Vous pouvez même travailler avec des fichiers Microsoft Office dans Drive ( voir comment procéder ici ). Vous pouvez ensuite partager vos fichiers ou dossiers dans Drive ( voir comment ici et ici , respectivement), afin que dautres personnes puissent les afficher, les modifier ou les commenter.

Sur votre appareil Android, recherchez et ouvrez l application Google Drive . Vous verrez «Mon Drive», qui contient vos fichiers et dossiers que vous avez importés ou synchronisés, y compris tous les documents Google, Google Sheets, Google Slides et Google Forms que vous avez créés. Si vous ne voyez aucun fichier dans votre Drive, téléchargez des fichiers depuis votre ordinateur ( voir comment faire ici ) ou créez des fichiers dans Drive ( voyez comment ici ). Vous pouvez même travailler avec des fichiers Microsoft Office dans Drive ( voir comment procéder ici ). Vous pouvez ensuite partager vos fichiers ou dossiers dans Drive ( voir comment ici et ici , respectivement), afin que dautres personnes puissent les afficher, les modifier ou les commenter.

Sur votre iPhone ou iPad, ouvrez l application Google Drive . Vous verrez «Mon Drive», qui contient vos fichiers et dossiers que vous avez importés ou synchronisés, y compris tous les documents Google, Google Sheets, Google Slides et Google Forms que vous avez créés. Si vous ne voyez aucun fichier dans votre Drive, téléchargez des fichiers depuis votre ordinateur ( voir comment faire ici ) ou créez des fichiers dans Drive ( voyez comment ici ). Vous pouvez même travailler avec des fichiers Microsoft Office dans Drive ( voir comment procéder ici ). Vous pouvez ensuite partager vos fichiers ou dossiers dans Drive ( voir comment ici et ici , respectivement), afin que dautres personnes puissent les afficher, les modifier ou les commenter.

Google propose un outil de sauvegarde et de synchronisation pour les consommateurs. Vous pouvez le télécharger et lutiliser sur un PC Windows ou un Mac afin de télécharger et de stocker facilement des fichiers à partir de nimporte quel dossier de votre ordinateur, appareil photo et cartes SD. Vous pouvez également lutiliser pour rechercher votre contenu sur nimporte quel téléphone, tablette ou ordinateur à laide de Google Drive, ainsi que vos photos et vidéos dans Google Photos. Google propose un outil similaire, Drive File Stream, aux clients de G Suite.

Voici les principales fonctionnalités de la sauvegarde et de la synchronisation:

Parcourez et affichez les fichiers de drive.google.com dans le dossier Google Drive de votre ordinateur. Ouvrez, organisez et modifiez nimporte lequel de vos fichiers. Toutes les modifications que vous apportez aux fichiers seront synchronisées partout.

Tous les plans de stockage Google Drive sappellent désormais Google One

Le nouveau `` plan familial comprend jusquà cinq membres de la famille

Google a retravaillé ses plans de stockage Google Drive grand public. Google appelle désormais les forfaits payants « Google One» . Le stockage dans le cloud lui-même sappelle toujours Google Drive, mais Google One offre également des avantages secondaires:

Vous pouvez partager votre quota de stockage avec jusquà cinq membres de la famille dans le cadre dun nouveau «forfait famille». Une autre nouvelle fonctionnalité est laccès gratuit en un clic à des experts en direct pour obtenir de laide sur tous les produits et services grand public de Google (Google offrait déjà une assistance 24/7 aux clients G Suite). Aux États-Unis, lassistance est disponible 24h / 24 et 7j / 7 par chat, e-mail et téléphone. Dans dautres pays, les options dassistance varient.

Les autres avantages comprennent des crédits sur le Google Play Store et des offres sur les hôtels.

Les plans commencent à 1,59 £ / 1,99 $ par mois pour 100 Go

Les forfaits vont jusquà 7,99 £ / 9,99 $ pour 2 To

Le stockage Google One offre 15 Go gratuitement à toute personne qui sinscrit. Vous pouvez ensuite payer une petite redevance mensuelle pour augmenter ce stockage si vous en avez besoin de plus.

Si vous devez mettre à niveau ce stockage, Google One propose différents forfaits payants. Ceux-ci commencent aussi bas que 1,99 £ par mois au Royaume-Uni, 1,99 $ aux États-Unis pour 100 Go. Si cela ne suffit pas, vous pouvez payer 2,49 £ / 2,99 $ par mois pour 200 Go de stockage. 2 To de stockage sont disponibles pour 7,99 £ par mois au Royaume-Uni, 9,99 $ aux États-Unis.

Remarque: Google Drive est intégré aux Chromebooks. Et si vous possédez certains modèles de Chromebook, vous bénéficierez de 100 Go de stockage gratuit pendant deux ans, au lieu de lallocation de stockage de base de 15 Go. Consultez les conseils et astuces Chromebook de Pocket-lint ici .

Google One est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays . Allez ici pour vous inscrire aux mises à jour ou accéder.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site Web de Google Drive ou consultez le centre daide de Drive ou le forum daide de Google Drive.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Adrian Willings.