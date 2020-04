Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google Lens est une technologie alimentée par l'IA qui utilise la caméra de votre smartphone et l'apprentissage automatique profond pour détecter non seulement un objet devant l'objectif de l'appareil photo, mais aussi comprendre cela et offrir des actions telles que la numérisation, la traduction, les achats, et plus encore.

Google Lens était l'une des plus grandes annonces de Google depuis 2017, mais c'était une fonctionnalité exclusive de Google Pixel lorsque ce téléphone a été lancé. Depuis, Google Lens est venu sur la majorité des appareils Android - si vous ne l'avez pas, alors l'application est maintenant disponible en téléchargement sur Google Play.

Google Lens vous permet de pointer votre téléphone vers quelque chose, comme une fleur spécifique, puis de demander à Google Assistant quel est l'objet que vous pointez. Vous ne serez pas seulement informé de la réponse, mais vous obtiendrez des suggestions basées sur l'objet, comme les fleuristes à proximité, dans le cas d'une fleur.

D' autres exemples de ce que Google Lens peut faire incluent la possibilité de prendre une photo de l'autocollant SSID à l'arrière d'un routeur Wi-Fi, après quoi votre téléphone se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi sans que vous ayez à faire autre chose. Ouaip, plus besoin de ramper sous le placard pour lire le mot de passe tout en le tapant dans votre téléphone. Maintenant, avec Google Lens, vous pouvez littéralement pointer et tirer.

Google Lens reconnaît également les restaurants, les clubs, les cafés et les bars, en vous présentant une fenêtre pop-up affichant les avis, les adresses et les horaires d'ouverture. C'est la capacité de reconnaître les objets du quotidien qui est impressionnante. Il va reconnaître une main et suggérer les pouces vers le haut emoji, ce qui est un peu amusant, mais pointer vers un verre, et il va essayer de comprendre ce que c'est.

Nous avons testé cette fonctionnalité avec un verre de vin blanc. Il ne nous suggérait pas de vin blanc, mais il suggérait toute une gamme d'autres boissons alcoolisées, vous permettant ensuite de voir ce qu'elles sont, comment les faire, et ainsi de suite. Cela montre que, bien que Lens soit rapide et intelligent, ce n'est pas toujours précis.

Outre les scénarios décrits ci-dessus, Google Lens offre les fonctionnalités suivantes :

Traduire : Vous pouvez pointer votre téléphone vers le texte et, avec Google Translate branché, traduire le texte en direct devant vos yeux. Magie.

Sélection intelligente du texte : vous pouvez pointer l'appareil photo de votre téléphone vers le texte, puis mettre en surbrillance ce texte dans Google Lens et le copier pour l'utiliser sur votre téléphone. Par exemple, imaginez pointer votre téléphone vers un mot de passe Wi-Fi et pouvoir le copier/coller dans un écran de connexion Wi-Fi.

Recherche de texte intelligent : lorsque vous mettez en surbrillance du texte dans Google Lens, vous pouvez également rechercher ce texte avec l'Assistant Google. C'est pratique si vous avez besoin de rechercher une définition de mot, par exemple.

Shopping : Si vous voyez une robe que vous aimez pendant vos achats, Google Lens peut identifier cette pièce et des articles similaires. Cela fonctionne pourla décoration des ménages et plus, aussi, via des commentaires pertinents et des options d'achat.

Recherche autour de vous : Si vous pointez votre appareil photo autour de vous, Google Lens détectera et identifiera votre environnement. Pour nous, cela signifiait identifier les types de plantes, les races de chats et mettre en évidence les critiques de DVD de notre stand de divertissement.

Google dispose d'une application autonome sur Android pour Google Lens si vous voulez entrer directement dans les fonctionnalités. Vous pouvez accéder à Google Lens via toute une gamme d'autres méthodes, comme décrit ci-dessous.

L' expérience est similaire quelle que soit l'approche que vous adoptez ; en appuyant sur l'icône Lens dans l'Assistant Google, vous accédez à la même vue que celle que vous obtenez directement dans l'application Lens.

Dans l'Assistant Google, vous verrez une icône Google Lens dans le coin inférieur droit. Vous pouvez l'appuyer et pointer la caméra de votre smartphone vers, par exemple, des heures de spectacle en dehors d'un cinéma ou du tableau d'information d'un lieu de concert.

Vous serez alors présenté avec un certain nombre de suggestions dans le viseur, telles que écouter des chansons de l'artiste ramassées sur le tableau d'information, obtenir des billets pour l'événement via TicketMaster ou ajouter l'événement à votre calendrier. Utiliser Lens pour obtenir des informations sans avoir à les écrire est pratique ; vous serez en mesure d'appeler des numéros, par exemple, sans avoir à les mémoriser ou à les taper manuellement.

Dans Google Photos, Google Lens peut identifier des bâtiments ou des points de repère, par exemple en présentant aux utilisateurs des indications et des heures d'ouverture. Il sera également en mesure de présenter des informations sur une œuvre d'art célèbre. Peut-être que cela résoudra le débat sur la question de savoir si la Mona Lisa sourit ou non.

Lorsque vous parcourez vos images dans Google Photos, l'icône Google Lens apparaît en bas de la fenêtre. En tapant sur l'icône, les points de numérisation apparaîtront sur votre photo, puis Google vous servira des suggestions.

Dans certains téléphones Android, y compris le Pixel et d'autres, Google Lens a été directement ajouté à la propre application de caméra de l'appareil. Il peut être dans la section « Plus », mais diffère selon le fabricant et l'interface utilisateur.

Si vous utilisez un appareil Android, vous pouvez accéder à l'application. Cependant, il y a quelques exceptions, telles que les téléphones interdits à partir de Google-services tels que le Huawei Mate 30 Pro - donc cela vaut la peine vérifier sur Google Play pour voir si vous pouvez l'obtenir.