Que sont Google Meet and Chat et comment fonctionnent-ils?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les entreprises utilisent de plus en plus les services de réunion et de chat virtuels, en particulier en ces temps de télétravail. Google a ses propres outils - Google Meet et Google Chat.

Ceux-ci faisaient officiellement partie de Google Hangouts, et si vous avez lapplication Hangouts existante, vous pouvez toujours lutiliser.

Slack a tendance à être utilisé par de nombreuses entreprises créatives et est lapplication qui a lancé la tendance dans laquelle les entreprises ont désormais besoin doutils de bannissement de-mails spécialement conçus pour aider les employés à communiquer. Mais Microsoft Teams - qui fonctionne avec Office 365 - est maintenant utilisé par 44 millions de personnes dans le monde. Séparément, Facebook propose également Workplace - une application mobile et Web qui vise à garder les membres de léquipe connectés.

Comme on la vu plus récemment, les employés ont besoin de services qui les aident à se connecter par vidéo, et leur expérience de chat doit être collaborative. Ainsi, dans cet esprit, Google a transformé Hangouts en deux services, Meet et Chat, qui visent à rapprocher les équipes.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Google Chat and Meet.

Ces services forment des services de communication qui permettent des conversations textuelles, vocales ou vidéo, en tête-à-tête ou en groupe.

Ils sont intégrés à Gmail, YouTube et Google Voice, ainsi que des applications pour iOS, Android et le Web. Il sagit essentiellement dune plate-forme de collaboration utile et rentable pour la personne moyenne ainsi que pour les clients dentreprise.

Le chat est essentiellement léquivalent commercial de Google Duo , lapplication dappel vidéo grand public pouvant accueillir jusquà 12 participants, bien que Google ait récemment annoncé quil rendait Google Meet accessible à toute personne possédant un compte Google.Il agira donc comme un rival Zoom et disposera dun beaucoup plus attrayant pour les utilisateurs réguliers en dehors des entreprises.

Google décrit Meet comme "une expérience de réunion vidéo avec un seul objectif: rendre la réunion sans effort". Lentreprise souhaitait améliorer les Hangouts afin de faciliter et daccélérer le démarrage et la participation à des vidéoconférences. Hangouts Meet possède une interface très légère et rapide et vous permet de gérer facilement des réunions jusquà 250 personnes. Pour organiser des réunions, vous aviez à lorigine besoin dun compte G Suite, mais Google le met désormais à la disposition de tous - avec différents niveaux de fonctionnalités.

Le chat est "une application de communication intelligente pour les équipes qui prend la messagerie directe dans Hangouts et la fait évoluer", explique Google. Lidée derrière cela est que les équipes travaillant sur un projet devraient être en mesure de discuter des tâches, de partager le travail, etc. - cela ressemble plus vraiment à Slack. Le chat propose des salles virtuelles avec des conversations enfilées et une intégration avec dautres produits Google, comme Drive.

Pour commencer vos réunions, vous partagerez simplement un lien. Il ny aura pas de comptes, plugins, téléchargements ou tracas si vous êtes déjà dans lécosystème Google. Les utilisateurs peuvent cliquer sur un lien de Google Agenda, une invitation par e-mail ou un partage ad hoc. Et si vous vous connectez depuis une salle de conférence, votre ordinateur portable ou une application mobile dédiée, ce nest que quelques clics et vous y êtes.

Meet propose une présentation native en plein écran, ce qui facilite la présentation des projets de votre équipe, bien que les options de partage ne soient pas aussi dynamiques que celles que vous trouverez dans Zoom , bien quil existe une option utile pour partager un seul onglet Chrome.

G Suite est le package de services cloud de Google qui peut fournir à votre entreprise ou à votre école une nouvelle façon de travailler ensemble en ligne. Vous obtenez un nom de domaine et accédez à Gmail, Google Agenda, Drive et dautres services G Suite comme Meet. Pour les clients G Suite Enterprise, chaque réunion a un numéro de téléphone dédié.

Le chat propose des salles virtuelles dédiées à chaque projet que votre équipe peut avoir - et elles consistent en: des discussions en ligne, afin que votre équipe puisse discuter et suivre la progression de la discussion.

Comme vous vous en doutez, il a également une intégration approfondie avec G Suite, vous pouvez donc partager du contenu à partir de Drive et de Docs, ou vous pouvez afficher des choses comme des photos et des vidéos directement à partir dune conversation. Il existe également une recherche filtrable pour que vous puissiez effectuer une recherche dans les anciennes discussions.

Le chat est également une plate-forme, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à des intégrations tierces sous forme de bots, ce qui permettra à vos équipes den faire plus dans leur conversation. Il sest déjà associé à des entreprises comme Asana, Box, Prosperworks et Zendesk.

Vous pouvez utiliser Meet and Chat dans le cadre de votre package G Suite. Cliquez ici pour plus de détails sur les prix de chaque plan. Le plan de base commence à environ 5 $ / 4 £ par utilisateur et par mois. À partir de mai 2020, Google Meet sera accessible à toute personne possédant un compte Google et sera gratuit jusquau 30 septembre 2020, permettant des réunions jusquà 100 participants et jusquà 24 heures.