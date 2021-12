Trucs et astuces de l'assistant Google : comment maîtriser votre assistant Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Assistant est l'assistant vocal du géant du logiciel et sa réponse à Siri d'Apple et Alexa d'Amazon . Vous pouvez demander à presque n'importe quoi à Assistant, et il comprendra vos mots dans leur contexte, fournissant des résultats pertinents de manière conversationnelle.

De nos jours, presque tous les téléphones Android ont un assistant installé prêt à l'emploi, donc si vous avez un nouveau téléphone Android, il y a de fortes chances que vous ayez déjà accès à l'assistant à commande vocale de Google. En fait, lorsque vous configurez votre téléphone pour la première fois, il vous explique les bases de la mise en route.

Pour vous aider à comprendre tout ce que l'Assistant fait au téléphone, nous avons rassemblé quelques trucs et astuces d'experts. Si vous possédez un appareil Nest ou Google Home , nous avons une fonction de trucs et astuces distincte que vous pouvez lire pour tirer le meilleur parti de ces appareils.

La plupart des conseils ci-dessous ont été écrits avec un téléphone Pixel 6 exécutant Android 12, bien qu'ils fonctionnent également sur d'autres téléphones compatibles avec Google-Assistant ; à peu près tous les téléphones Android, ainsi que les appareils iOS avec l'application Google Assistant. Cependant, vous trouverez peut-être que les menus de paramètres se trouvent à différents endroits.

Lorsque vous installez votre assistant pour la première fois sur votre smartphone, il vous sera demandé d'utiliser l'assistant Google et la détection vocale permanente "OK Google". Vous devrez configurer un modèle vocal "OK Google" afin que le téléphone puisse reconnaître votre voix à tout moment et activer Google Assistant pour répondre à vos besoins (que ce soit pour jouer de la musique, récupérer les prévisions météo, ou autre).

Google Assistant se nourrit de votre compte Google. Il est important de vous assurer que vous configurez Assistant avec le même compte que celui sur lequel vous allez lui demander de trouver des informations, en particulier en ce qui concerne les photos.

Si vous utilisez un compte pour l'Assistant et un compte différent pour votre Google Photos , il n'y aura pas accès.

Google Assistant a un menu Paramètres. Dans ce menu, vous pouvez tout faire, de l'ajustement de votre modèle vocal "OK Google" à l'affichage d'un résumé de votre activité généré par Assistant.

Ouvrez votre application Paramètres et recherchez « Assistant », et vous devriez voir une option indiquant « Paramètres de l'Assistant » dans la liste. Appuyez dessus et cela vous mènera au menu des paramètres principaux de l'assistant Google.

Dans les anciennes versions du logiciel, la méthode est différente : ouvrez l'application Google Assistant en disant « Ok Google », appuyez sur l'icône Instantané en bas à gauche, puis appuyez sur l'icône de profil circulaire dans le coin supérieur droit. Faites défiler vers le bas et vous trouverez divers paramètres de Google Assistant.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Faites défiler jusqu'à Actualités et appuyez dessus pour personnaliser votre liste d'actualités.

À partir de là, vous pourrez ajouter des sources d'actualités si vous faites défiler vers le bas. Vous pouvez également modifier l'ordre en appuyant sur l'onglet « Modifier l'ordre » en haut à droite de votre liste d'actualités. Appuyez sur le « x » à côté d'une source d'actualités pour la supprimer de votre liste de sources d'actualités.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Appuyez sur Routines > Appuyez sur Bonjour. De là, vous pouvez personnaliser votre briefing quotidien.

Vous pouvez choisir parmi une poignée d'options, y compris retirer votre téléphone en mode silencieux, régler les appareils intelligents compatibles, connaître la météo, les trajets domicile-travail, les rappels, si vous souhaitez terminer votre journée avec une narration de l'actualité, etc. peut également ajouter une action, comme jouer de la musique, à la fin.

Ouvrez l'assistant Google et dites « Montrez-moi ma liste de courses ». Vous pouvez maintenant ajouter des éléments à cette liste. Ou vous dites simplement quelque chose comme « HeyGoogle, ajoute du chorizo et du lait à ma liste de courses ».

Google Assistant dispose d'un mode "Conversation continue" qui vous permet de poser une question de suivi après avoir reçu une réponse de Google Assistant. Plutôt que d'avoir à utiliser à nouveau le mot d'activation « Hey Google ». Accédez aux paramètres de l'Assistant Google et choisissez « Conversation continue », puis choisissez sur quel appareil vous souhaitez l'activer.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Appuyez sur Langues > Appuyez sur « Ajouter une langue » pour choisir une langue pour parler à votre assistant.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > « Hey Google et Voice Match » et activez ou désactivez « Hey Google ».

Activez la bascule pour autoriser l'Assistant à reconnaître votre voix chaque fois que vous dites "Hey Google", même si votre écran est éteint ou si vous utilisez une application. Cela rend Assistant toujours activé.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Faites défiler jusqu'à « Résultats personnels » > Activez « Résultats personnels de l'écran de verrouillage ».

Activez cette option pour autoriser la correspondance vocale à envoyer des messages et à accéder aux e-mails, au calendrier, aux contacts et plus encore lorsque votre téléphone est verrouillé.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Faites défiler jusqu'à « Hey Google et Voice Match » et sélectionnez maintenant « Apprenez à nouveau votre voix à votre assistant ».

Vous devrez ensuite dire "Hey Google" plusieurs fois pour que l'Assistant puisse se souvenir et reconnaître la façon dont vous prononcez la phrase. Il peut ensuite utiliser la phrase comme mot de réveil et mot de déverrouillage de l'appareil.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Faites défiler jusqu'à « Hey Google et Voice Match » > Faites défiler vers le bas jusqu'à « Supprimer des appareils éligibles ».

L'assistant Google ne pourra alors pas se souvenir ou reconnaître la façon dont vous prononcez la phrase. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas utiliser la phrase.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Faites défiler jusqu'à « Vos lieux ».

À partir de là, vous verrez la possibilité d'ajouter vos adresses de domicile et de travail. Vous pouvez également ajouter des lieux supplémentaires en appuyant sur « Ajouter un nouveau lieu ».

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google et recherchez « Face Match ». Appuyez maintenant sur « configurer Face Match » pour que Google reconnaisse votre visage afin qu'il ne vous montre que les informations qui vous sont uniquement destinées.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Faites défiler jusqu'à Météo > Choisissez entre Fahrenheit ou Celsius.

Ouvrez les paramètres de l'Assistant Google > Appuyez sur « Appareils » > Appuyez sur « Ajouter » pour ajouter un appareil, un groupe de haut-parleurs ou un service. Suivez les instructions. Une fois qu'un appareil est configuré, vous pourrez utiliser Google Assistant pour le contrôler.

Lisez notre article séparé sur certains des meilleurs appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant disponibles à l'achat .

Google Assistant est votre assistant personnel. Il peut jouer de la musique pour vous, définir des rappels, vérifier votre vol et bien plus encore. Voici quelques choses que vous pouvez dire et faire avec l'Assistant en utilisant uniquement votre voix.

Il vous suffit de dire « OK Google » ou de faire glisser votre doigt vers le haut depuis le coin gauche ou droit de l'écran sur les appareils Pixel. D'autres fabricants Android utilisent parfois le bouton d'alimentation/veille pour réveiller l'assistant, donc appuyer dessus pendant un court instant activera Google Assistant dans de nombreux cas. Sur les appareils iOS, ouvrez l'application Google Assistant.

Pour demander à l'Assistant de jouer de la musique, dites "Hey Google" suivi de "joue de la musique", "joue du jazz", "joue de la musique d'entraînement", "écoute Daft Punk" ou "écoute Imagine sur Spotify", etc.

Vous pouvez définir votre application musicale par défaut dans l'onglet Services des paramètres de Google Assistant et elle sera automatiquement lue à partir de cette musique à partir de cette source.

Pour lancer Netflix et commencer à regarder, dites "Hey Google" suivi de ce que vous voulez regarder : "Regardez Umbrella Academy sur Netflix". Cela ouvrira Umbrella Academy sur Netflix. Vous n'êtes pas obligé de regarder Umbrella Academy, mais vous devriez, c'est bien.

Pour demander à l'Assistant de raconter des actualités provenant de sources que vous avez présélectionnées, dites "Ok Google" suivi de "quelles sont les nouvelles", "nouvelles internationales", "quelles sont les nouvelles des élections américaines", ou "actualités sportives", etc. .

Pour demander à l'Assistant de contrôler les appareils intelligents compatibles, vous devez les configurer. Après quoi, vous pouvez dire « Dis Google », suivi de « éteindre les lumières de la cuisine », « dire à Deebot de nettoyer la cuisine », « monter le chauffage », etc.

Pour demander à l'Assistant votre briefing quotidien, dites "Hey Google" suivi de "bonjour", "bon après-midi" ou "bonsoir", etc. Vous obtiendrez la météo, les réunions à venir, une narration de l'actualité, etc.

Pour demander à l'Assistant de définir des rappels pour vous, dites "Ok Google" suivi de "définir un rappel...", "rappelle-moi d'acheter du lait", "rappelle-moi d'acheter du lait ce soir", "rappelle-moi d'appeler maman", ou "rappelle-moi de faire la lessive quand je rentre à la maison", etc.

Pour demander à l'Assistant de régler une alarme pour vous, dites "Hey Google" suivi de "réglez une alarme...", "réveillez-moi à 9h", réveillez-moi à 10h tous les jours", "réglez mon alarme pour 8h", ou "afficher mes alarmes", etc.

Pour demander à l'Assistant la météo, dites "Ok Google" suivi de "quel temps fera-t-il", "est-ce qu'il pleuvra demain", "quelle est la température extérieure", "quelle est la température" ou "prévision pour le week-end", etc. .

Pour poser des questions à l'Assistant sur les actualités sportives, dites « Hey Google » suivi de « Les Red Sox ont-ils gagné ? », « Est-ce qu'Arsenal a gagné », « Dis-moi des nouvelles sportives », « Quand est le match de baseball ? », « Qui est l'homme le plus rapide du monde ? , ou "quelle est la liste du Real Madrid" etc.

Pour poser une question générale à l'Assistant, dites "Ok Google", puis posez n'importe quelle question, telle que "qui est Archimède", "à quelle distance est la lune", "combien d'onces dans une tasse" ou "combien d'onces dans un livre », ou « qu'est-ce qu'un participe suspendu ? » etc. Dans de nombreux cas, Google vous lira les informations en vous indiquant la source.

Pour demander à l'assistant de trouver des choses à proximité, dites "Hey Google" suivi de commandes telles que "trouver un restaurant", "événements à proximité", "hôtel à proximité", "quels sont les pubs à proximité", ou "quels films comiques sont diffusés", etc. .

Pour demander à l'Assistant de trouver des choses pendant votre voyage, dites "Ok Google" suivi de "vols vers New York", "hôtels à Boston", "restaurants à Barcelone", "où puis-je faire de la randonnée en France" ou "Est-ce Vol United 16 à l'heure", etc.

Google Assistant saura des choses sur votre voyage réservé si vous avez des confirmations envoyées via un compte Gmail. Dites simplement « Ok Google » puis « quel est mon prochain vol » et vous obtiendrez une liste des vols à venir. Vous pouvez également demander « quand vais-je à Barcelone ? » et vous obtiendrez les détails de votre vol à Barcelone, par exemple.

Pour demander à l'Assistant de faire des traductions en temps réel pour vous, dites « Ok Google » suivi de « « Bonjour » en espagnol », « « » aéroport' vers le français" etc.



Pour demander à l'Assistant de passer un appel pour vous, dites "Hey Google" suivi de "Appelle Sally", "Passe un appel", "Appelle Alice Walker" ou "Appelle maman à la maison", etc.

Pour demander à l'Assistant d'envoyer un message pour vous, dites "Hey Google" suivi de "envoyer un message", "texte Eric", "envoyer un message WhatsApp", "texte Alice arrivant à 17h" ou "dis à Sally que je vais avoir 5 minutes de retard", etc.

Pour demander à l'Assistant de régler une minuterie, dites "Hey Google" suivi de "réglez une minuterie", "compte à rebours 1 minute", "démarrez une minuterie pour 10 minutes", ou "réglez une minuterie pour 5 minutes", etc.



Pour demander à l'Assistant d'ouvrir une application pour vous, dites « Ok Google » suivi de « ouvrez YouTube », « Ouvrir le calendrier » ou « Ouvrir les paramètres Wi-Fi », etc.

Pour demander à l'assistant de trouver une application pour vous dans le Play Store, dites "Hey Google" suivi de "Facebook dans Play Store", "WhatsApp dans Play Store", "Uber dans Play Store", ou "Twitter dans Play Store", etc. .

Pour demander à l'assistant de rechercher sur Google, dites "Hey Google" suivi de "recherche de..." suivi de tout ce que vous recherchez - que ce soit une idée de vacances, des faits sur les zèbres, des phrases amusantes ou des faits sur la lune, etc. .

Pour demander à l'Assistant de consulter votre agenda, dites "Hey Google" suivi de "Qu'y a-t-il dans mon agenda".

Pour demander à l'Assistant d'afficher vos photos Google, dites "Hey Google" suivi de "montre-moi mes photos". Google Photos sait que les photos contiennent, il renverra donc également des photos d'objets, comme votre chien, de la nourriture, des enfants ou des lieux, dites simplement "montrer mes photos de voitures" et vous obtiendrez les photos de votre voiture affichées.

Pour demander à l'Assistant d'afficher vos e-mails Gmail, dites "Hey Google" suivi de "montre-moi mes e-mails". Cela affichera les e-mails de votre compte lié.

Pour utiliser l'Assistant pour dicter dans les applications de messagerie prises en charge, y compris la propre application de messagerie de Google, appuyez sur l'icône du microphone sur votre clavier.

Pour demander à l'Assistant de vous aider à naviguer, dites "Hey Google" suivi de "naviguer vers la maison", "naviguer jusqu'au travail", "directions vers 100 Main Street", "Naviguer vers le café le plus proche" ou "naviguer vers le bureau de poste ", etc. Cela calculera l'itinéraire et ouvrira Google Maps Navigation.

Pour demander à l'Assistant de déverrouiller votre appareil, dites simplement "Hey Google" (doit être activé dans les paramètres de l'Assistant Google). Si vous êtes dans un endroit bruyant, il se peut qu'il ne reconnaisse pas correctement votre voix.

Google Assistant vous aidera dans cette tâche essentielle. Dites simplement "Hey Google" suivi de "prends un selfie". Cela ouvrira instantanément la caméra et lancera un compte à rebours 3 2 1. N'oublie pas de sourire.

La méthode universelle de prise de décision. Dites "Ok Google", puis "lancez à pile ou face". L'assistant lancera cette pièce et vous dira si c'est à pile ou face.

"OK Google" puis "allumer la lampe de poche" allumera le flash sur votre téléphone. Idéal pour regarder dans les trous sombres.

Google Assistant peut être amusant, comme Siri. Et c'est bon pour garder votre esprit occupé lorsque vous vous ennuyez. Voici quelques choses que l'Assistant peut faire au-delà du travail jour et nuit pour répondre à tous vos besoins.

Pour demander à l'Assistant de jouer à un jeu, dites simplement "Hey Google" suivi de "joue à un jeu".

Pour demander à l'Assistant de jouer au jeu-questionnaire, dites simplement "Hey Google" suivi de "jouer au jeu-questionnaire". Il vous permettra ensuite de choisir parmi divers sujets, tels que les mathématiques, la géographie, le divertissement, etc.

Pour demander à l'Assistant de vous divertir, dites simplement "Hey Google" suivi de "Je m'ennuie". Il vous permettra ensuite de jouer à un jeu ou de vous raconter une blague. Cela va même "vous surprendre avec un peu de plaisir aléatoire".

Pour demander à l'Assistant de réciter un poème, dites simplement « Hey Google » suivi de « réciter un poème ».

Pour demander à l'Assistant de vous raconter une blague, dites simplement "Hey Google" suivi de "Raconte-moi une blague". Vous pouvez alors en demander un de plus.

Dites "Hey Google" suivi de "Dis-moi un nombre aléatoire". Ce qui vient ensuite peut vous surprendre.

Les fans de Tolkien seront familiers avec celui-ci. Dites "Ok Google" puis "qu'est-ce que j'ai dans ma poche ?". Je t'en prie.

Les fans de Douglas Adams seront peut-être moins impressionnés : dites « Hey Google » puis « quel est le sens de la vie ? ». La comédie c'est bien, mais on est un peu attristé par le résultat.

C'est peut-être le joyau de la couronne des compétences de Google Assistant. Dites "Hey Google" suivi de "J'ai de la chance". Nous ne gâcherons pas la surprise, mais Google Assistant va vraiment en ville pour traiter la question emblématique de Google.

Essayez de demander à l'Assistant Google "quand suis-je ?"