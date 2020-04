Qu'est-ce que Google Duo ? Ce que vous devez savoir sur l'application d'appel vidéo et vocal de Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google Duo est une application d'appel vidéo et audio faite par Google, similaire à FaceTime d'Apple, WhatsApp ou Messenger de Facebooket Skype de Microsoft. Duo est gratuit à utiliser et fonctionne sur les appareilsiOSetAndroid- contrairement à FaceTime d'Apple .

L' application a récemment augmenté sa limite d'appels de groupe à 12, de sorte que vous pouvez discuter avec toute votre famille et vos amis.

Duo s'appuie sur votre numéro de téléphone, vous permet de joindre les personnes figurant dans la liste de contacts de votre téléphone, offre un cryptage de bout en bout et dispose de fonctionnalités astucieuses comme Knock Knock, qui vous permet de voir la vidéo en direct de votre interlocuteur avant de répondre.

Il est aussi facile à utiliser car l'interface de l'application est ridiculement simple. Voici comment Duo fonctionne, y compris comment démarrer et s'il est sûr d'utiliser.

Téléchargez l'application Google Duo pour votre appareil iOS ou Android Accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google Indiquez si Duo peut vous envoyer des notifications et accéder à votre microphone et à votre appareil photo Vérifiez votre numéro Tapez le code de vérification unique envoyé par SMS L' interface principale de l'application apparaîtra alors.

L' interface principale de Google Duo est un écran divisé en deux, avec la moitié supérieure vous montrant ce que votre caméra voit, et la partie inférieure offrant une barre de recherche avec un onglet « Créer un groupe » ci-dessous. Lorsque vous verrez cet écran pour la première fois, vous serez invité à donner à Duo l'accès à vos contacts.

Chaque fois que vous ouvrez Duo, vous verrez la vue de la caméra avec la barre de recherche et le bouton « Créer un groupe » ci-dessous.

Pour commencer à faire un appel vidéo : saisissez le nom du contact que vous souhaitez appeler vidéo dans la barre de recherche > Sélectionnez son nom dans la liste > Appuyez sur l'icône « Appel vidéo » au centre en bas de l'écran.

La première fois que vous appelez, Google vous dira « Smile ! Knock Knock est allumé », accompagné d'un avis indiquant que votre ami - s'il vous a en tant que contact - vous verrez apparaître sur son téléphone pendant que vous sonnez. Cependant, votre ami ne peut pas vous voir en vous faisant appeler avec cette fonctionnalité. Ainsi, chaque fois que vous appelez un ami vidéo, vous verrez un écran qui vous avertit que votre vidéo est visible, puis vous verrez le nom ou le numéro de la personne que vous appelez vidéo, ainsi qu'un bouton de fin, qui se superpose à une vue de ce que votre caméra voit (probablement vous).

Lorsqu' une vidéo d'un ami vous appelle et que vous utilisez votre téléphone, vous verrez un écran d'appel vidéo entrant, qui comprend une vue de tout ce que son appareil photo voit, le nom ou le numéro de votre ami, ainsi que des boutons pour répondre ou mettre fin à l'appel vidéo. Si vous n'utilisez pas votre téléphone, vous pouvez simplement recevoir une notification indiquant qu'un appel vidéo est reçu, mais cela dépend de vos préférences de notification.

Une fois que vous répondez à un appel vidéo, ou si votre ami répond à votre appel, vous verrez l'écran d'appel vidéo réel, qui comprend une vue de ce que sa caméra voit et quatre boutons. Ces boutons incluent un bouton de sourdine, un bouton pour basculer entre vos caméras avant et arrière, un bouton de mode faible éclairage et un bouton de fin d'appel. Il y a aussi une vignette de la vue de votre appareil photo (que vous pouvez appuyer pour agrandir et ainsi minimiser la vue de l'appareil photo de votre ami sur la vignette ronde). Tout est assez simple, pour être honnête.

Lorsque vous ou votre ami terminez un appel, vous serez ramené à la barre de vision/recherche de l'appareil photo et à l'écran du bouton « Créer un groupe ».

Note : La barre de recherche vous permet de rechercher des contacts par nom ou numéro, ainsi que d'inviter des amis à Duo. Vos amis devront installer Duo pour pouvoir vous appeler par vidéo en utilisant Duo - ce qui semble évident mais mérite d'être mentionné.

Sur l'interface principale de l'application de Google Duo (vue de l'appareil photo/barre de recherche et écran du bouton « Créer un groupe »), appuyez sur le bouton à trois points horizontaux dans le coin supérieur droit. Vous verrez ensuite des options pour accéder aux paramètres, à l'aide et à l'évaluation. Appuyez sur l'option Paramètres.

Dans ce menu, vous pouvez modifier plusieurs paramètres, y compris la possibilité de désactiver Knock Knock Knock et le mode Low-light. Vous pouvez également limiter l'utilisation de vos données mobiles, permettre à votre téléphone de vibrer pendant la sonnerie (Android uniquement), annuler l'enregistrement de votre numéro de téléphone, ajouter un compte Google et bloquer les numéros, entre autres choses comme Siri Raccourcis pour les utilisateurs iOS.

- Oui, oui. Duo a une fonction appelée Knock Knock qui vous permet de voir la vidéo en direct de votre interlocuteur avant de répondre. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans le menu « Paramètres » de l'application (voir « Gérer les préférences » ci-dessus).

- Oui, oui. Duo dispose d'une fonction appelée mode faible luminosité qui vous rendra plus visible pour la personne à l'autre extrémité d'un appel vidéo si vous êtes un environnement mal éclairé. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans le menu « Paramètres » mentionné dans la section « Gérer les préférences » ci-dessus.

Qu' est-ce que le mode Low-light de Google Duo, comment fonctionne-t-il et comment l'utilisez-vous ?

Oui, Google Duo propose des appels vidéo de groupe pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes. Pour créer un groupe, appuyez sur « Créer un groupe » au bas de l'écran Google Duo et sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter.

- Oui, oui. Comme FaceTime et WhatsApp, Duo offre des appels vocaux ainsi que des appels vidéo.

Non. Duo a besoin de votre numéro de téléphone. L'application vous permet d'atteindre les personnes dans la liste des contacts de votre téléphone. Aucun compte distinct n'est requis.