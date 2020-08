Comment accéder aux œufs de Pâques Android: Android 11, 10, Pie, Oreo et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google est bien connu pour avoir lancé des œufs de Pâques dans son logiciel, en particulier avec les versions Android. Grâce à une séquence de tapotements et de gestes, vous pouvez accéder à quelque chose de caché, à une distraction mineure ou à quelque chose de déroutant.

Le processus est globalement similaire sur les versions récentes dAndroid, mais il y a généralement quelque chose qui vous trébuche. Voici comment accéder à ces œufs de Pâques et à quoi sattendre.

Le dernier, dans Android 11, est un retour à un jeu de chat qui a fait sa première apparition avec Android N Nougat. Bien que le processus ait un tout petit peu changé.

Loeuf de Pâques se compose de deux parties dans la dernière version dAndroid, comme dans le passé. Vous avez le processus pour vous amener au logo caché 11, puis un autre processus pour vous amener à un jeu jouable. Cette année, nous assistons au retour du Neko Cat qui est apparu pour la première fois dans Android Nougat.

Suivez les étapes ci-dessous pour commencer:

Ouvrez les paramètres, puis accédez à À propos du téléphone Appuyez sur "Version Android" pour ouvrir un nouvel écran Maintenant, appuyez à plusieurs reprises sur la `` version Android sur cet écran Un graphique de numérotation de volume apparaîtra Tournez le cadran dans le sens des aiguilles dune montre jusquà ce quil atteigne son maximum Faites-le trois fois et vous verrez un nouveau maximum de `` 11 apparaît et un petit émoji de chat pop-up apparaîtra en bas de lécran

Cest - bien sûr - un hommage au célèbre clip du faux documentaire de Spinal Tap où le guitariste principal montre son ampli qui va `` jusquà 11 , par exemple, cest plus fort que ceux qui vont à 10.

Maintenant, ce que vous devez faire est dajouter quelque chose appelé "Cat Controls" à vos raccourcis dans le menu dalimentation. Alors, maintenez le bouton dalimentation enfoncé pour accéder à lécran des commandes.

Appuyez sur les trois points à côté de «Accueil» Choisissez "Ajouter des contrôles" Maintenant, recherchez et sélectionnez `` Voir dautres applications en bas de lécran Choisissez Cat Controls Appuyez maintenant sur la case à cocher pour sélectionner le barboteur deau, le bol alimentaire et le jouet

Maintenant, pour accéder à ces commandes de chat pour jouer au jeu, vous revenez à lécran du menu dalimentation et appuyez sur la flèche vers le bas à côté de `` Accueil et choisissez `` Commandes de chat dans le menu déroulant.

Pour jouer, vous glissez sur la bulle deau pour la remplir, appuyez sur le bol de nourriture ou sur le jouet, et ils attireront un chat virtuel.

Une fois que vous avez fait cela, vous jouez au jeu dattente et finalement, vous recevrez une notification vous informant quun chat est arrivé, avec son propre numéro de chat.

Le processus d Android 10 démarre exactement de la même manière que les autres œufs de Pâques Android. Noubliez pas quAndroid 10 sappelait auparavant Android Q, car cest là que cela se passe.

Allez dans les paramètres> à propos du téléphone> version Android. Cliquez sur la version Android pour ouvrir cette page, puis sur "Android 10" à plusieurs reprises jusquà ce quune grande page de logo Android 10 souvre. Ces éléments peuvent tous être glissés sur la page, mais si vous appuyez dessus, ils pivotent, maintenez la touche enfoncée et ils commencent à tourner. Faites pivoter et faites glisser le 1 dans le 0 pour créer le logo Q - lorsquil est au bon endroit, il se met en place Appuyez plusieurs fois sur le logo Q et vous ouvrirez le jeu nonogram.

Un nonogramme est un jeu où vous remplissez des carrés sur une grille basée sur le guide sur le côté. Ici, vous aurez des chiffres sur le côté qui vous diront quoi mettre où. Il ne sadapte pas tout à fait à lécran, vous devrez peut-être faire pivoter votre téléphone pour voir les deux axes. Vous pourrez ensuite dessiner des images - attendez - des icônes du système Android. Oui, ce nest pas un oiseau flappy, cest sûr.

Loeuf de Pâques Android P est accessible de la même manière que les autres œufs de Pâques Android, en utilisant les étapes 1 et 2 ci-dessus. Cela ouvre un logo P aux couleurs vives. Faire pivoter légèrement le téléphone le déverrouille pour quil clignote et change de couleur. Mais il y a une étape supplémentaire pour les propriétaires de Pixel. Si vous appuyez plusieurs fois sur le P, vous accédez à une application de dessin, vous pouvez donc griffonner quelques doddles. Pourquoi? Bonne question.

Votre première étape, comme déjà mentionné, dirigez-vous vers le menu des paramètres, faites défiler vers le bas jusquà ce que vous atteigniez "À propos du téléphone", appuyez dessus et trouvez "Version Android". Si vous appuyez plusieurs fois sur cette option à plusieurs reprises, vous obtiendrez un écran affichant le logo Android O sur votre fond décran.

Appuyez plusieurs fois sur le «O» à plusieurs reprises, puis maintenez-le enfoncé et vous devriez maintenant voir une pieuvre noire à lécran. Vous pouvez maintenant faire glisser la pieuvre sur lécran, la ramasser, la déposer, jouer avec elle.

Vous pouvez accéder à lœuf de Pâques Nougat de la même manière que Oreo, mais le jeu réel est beaucoup plus complexe. Activez lœuf de Pâques comme dhabitude en allant dans vos paramètres> à propos du téléphone> version Android. Appuyez à plusieurs reprises sur longlet Version Android jusquà ce que le «N» apparaisse à lécran.

Faites glisser votre doigt depuis le haut de lécran pour afficher vos réglages rapides et appuyez sur "Modifier". Vous devriez maintenant voir une icône de visage de chat avec létiquette "???? Android Easter egg". Faites glisser et déposez cette icône dans les principales options de réglages rapides et placez-la où vous le souhaitez. Maintenant, le plaisir peut commencer.

Appuyez sur votre bouton daccueil, puis faites à nouveau glisser le volet des paramètres rapides du haut de lécran. Cette fois, vous devriez voir une option "assiette vide". Appuyez dessus et vous verrez une superposition avec quatre choix daliments: Bits, Fish, Chicken et Treat. Sélectionnez-en un, puis continuez à utiliser votre téléphone normalement et attendez.

1/2 Pocket-lint

Quand cela fonctionne, vous recevrez une notification disant "un chat est ici" avec le numéro du chat indiqué en dessous. Appuyez sur la notification pour afficher un nouvel écran avec une icône de chat que vous appuyez une fois pour renommer ou appuyez longuement pour révéler les options de partage. Vous pouvez enregistrer une version pleine résolution de la photo du chat sur votre appareil ou la partager sur tous vos comptes de réseaux sociaux comme tous les autres propriétaires de chats fous. Finalement, vous recevrez une notification vous informant quun chat a attrapé lune des friandises. Mais cela ne fonctionne pas toujours, ce qui est un peu le but du jeu. Vous devez continuer à essayer, en utilisant différentes friandises pour appâter un chat.

Juste avant le lancement dAndroid L, un jeu à succès appelé Flappy Bird a frappé le monde des applications mobiles. Cétait extrêmement populaire, jusquà ce que le développeur le tire. Pourtant, il était assez long pour inspirer les œufs de Pâques Android de Google.

Dans ces deux versions du système dexploitation Android, accédez aux paramètres> à propos du téléphone et appuyez à plusieurs reprises sur "Version Android" comme les autres. Maintenant, appuyez à plusieurs reprises et appuyez longuement sur le logo qui apparaît. Maintenant, un mini-jeu devrait se charger. Dans le jeu, lidée est dappuyer sur lécran pour aider votre robot Android à éviter de rester coincé sur des sucettes ou des guimauves, selon la version du système dexploitation que vous utilisez.

Écrit par Cam Bunton.