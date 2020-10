Quest-ce que lAssistant Google et que peut-il faire?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La version Google de Alexa d Amazon , Siri dApple et Cortana de Microsoft est Google Assistant. Il a fait des progrès incroyables depuis son lancement en 2016 et est probablement le plus avancé et le plus dynamique des assistants.

Google a répandu Assistant partout dans le monde, non seulement sur son propre matériel, mais également grâce à des partenariats avec dautres entreprises qui voient Google Assistant dans une vaste gamme dappareils, des réfrigérateurs et des écouteurs aux haut - parleurs et aux voitures.

Voici comment Google Assistant fonctionne et ce que vous devez savoir sur lIA de Google.

Google Assistant est lassistant vocal de Google. Lors de son lancement, Google Assistant était une extension de Google Now, conçue pour être personnelle tout en développant les commandes vocales "OK Google" existantes de Google.

À lorigine, Google Now a intelligemment extrait des informations pertinentes pour vous. Il savait où vous travailliez, vos réunions et vos projets de voyage, les équipes sportives que vous aimiez et ce qui vous intéressait afin de pouvoir vous présenter les informations qui vous intéressaient.

Google a longtemps tué Google Now, mais Assistant vit dans le même espace, fusionnant ces éléments personnalisés avec un large éventail de commandes vocales. LAssistant Google prend en charge la saisie textuelle ou vocale et suivra la conversation quelle que soit la méthode de saisie que vous utilisez.

LAssistant Google propose des commandes vocales, la recherche vocale et le contrôle de lappareil activé par la voix, vous permettant deffectuer un certain nombre de tâches après avoir prononcé les mots de réveil «OK Google» ou «Hey Google». Il est conçu pour vous offrir des interactions conversationnelles.

LAssistant Google:

Contrôlez vos appareils et votre maison intelligente

Accéder aux informations de vos calendriers et autres informations personnelles

Trouvez des informations en ligne, des réservations de restaurants aux itinéraires, à la météo et aux actualités

Contrôlez votre musique

Lire du contenu sur votre Chromecast ou dautres appareils compatibles

Exécuter des minuteries et des rappels

Prenez rendez-vous et envoyez des messages

Ouvrez des applications sur votre téléphone

Lisez vos notifications pour vous

Traductions orales en temps réel

Jouer à des jeux

La conversation continue signifie que vous navez pas à dire «Hey Google» pour les demandes de suivi. Au lieu de cela, une fois que vous avez commencé à parler à Google, il écoute une réponse sans avoir besoin dune phrase de déclenchement tout le temps. Google peut également reconnaître les profils vocaux de différentes personnes, afin de savoir qui lui parle et dadapter les réponses en conséquence. Vous pouvez également demander plusieurs choses en même temps.

Comme lAssistant Google vous connaît et comprend le contexte, il réagira de manière éclairée ou intelligente. Cest important car cela donne beaucoup plus de puissance au contrôle vocal et ne le fait plus réagir quà des phrases ou des commandes spécifiques. Il est conçu pour être plus que réactif.

Les fonctionnalités incluent la possibilité de senregistrer sur votre vol (selon la compagnie aérienne et la destination), ainsi que la possibilité de réserver une chambre avec certains partenaires et il existe également un mode interprète sur les appareils Google Home et les écrans intelligents . Avec lui, vous pouvez demander à Google Assistant de vous aider à mener une conversation dans des dizaines de langues. Dites simplement "Hey Google, sois mon interprète espagnol" pour démarrer le mode Interprète et obtenir une traduction orale et écrite en temps réel (sur les écrans intelligents) pour faciliter la conversation.

LAssistant Google dans les appareils Google Home constitue la base du contrôle de la maison intelligente . Il est compatible avec une large gamme dappareils, vous pouvez donc contrôler le chauffage, les lumières et bien plus encore avec votre voix.

Pour découvrir tout ce que lAssistant Google peut faire, visitez la page dédiée sur le site Web de Google.

Google Assistant a été lancé à lorigine sur les smartphones Google Pixel et Google Home , mais il est désormais disponible sur à peu près tous les appareils Android modernes, y compris les appareils Wear OS , Android TV et Nvidia Shield , ainsi que toutes les voitures prenant en charge Android Auto et dautres appareils. aussi, comme les caméras Nest et la Lenovo Smart Clock.

Google Assistant est natif des haut-parleurs intelligents Google Home , mais il est également largement disponible sur d autres haut - parleurs intelligents de fabricants tiers, notamment Sony, Sonos, LG et Panasonic.

Les appareils domestiques intelligents tels que Philips Hue , les produits Nest et la gamme Home Smart dIkea , par exemple, peuvent être contrôlés par Google Assistant et pas seulement via Google Home, mais partout où vous interagissez avec Assistant.

Google Assistant est disponible sur la plupart des téléphones Android , tous les lancements récents proposant le système AI. Même les appareils qui offrent un autre système dIA, comme le Bixby de Samsung , offrent également Google Assistant. Essentiellement, si votre téléphone a Android, votre téléphone a Google Assistant.

Il est possible que lAssistant vous réponde même lorsque votre téléphone Android est également verrouillé, si vous vous inscrivez via vos paramètres et que vous pouvez également choisir de voir les réponses aux requêtes personnelles.

LAssistant Google est également disponible sur les iPhones , bien quil existe certaines restrictions.

LAssistant Google peut vous aider à naviguer dans Google Maps, sur les appareils Android et iOS. Avec votre voix, vous pouvez partager votre heure darrivée prévue avec vos amis et votre famille, répondre à des SMS, écouter de la musique et des podcasts, rechercher des lieux le long de votre itinéraire ou ajouter un nouvel arrêt, le tout dans Google Maps.

LAssistant Google peut également ponctuer automatiquement votre message (sur les téléphones Android et iOS), relire et répondre à toutes vos notifications (Android uniquement).

Lassistant fonctionne avec de nombreuses applications de messagerie et SMS populaires, notamment: WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, Android Messages et plus encore. Lorsque vous conduisez, lAssistant Google peut calculer automatiquement votre ETA à partir de Google Maps et peut également lenvoyer à vos amis, si vous avez un appareil Android.

Dites simplement «Ok Google, ramène-moi à la maison» pour ouvrir Google Maps et commencer.

Google Home est le concurrent direct de la société à Amazon Echo . Google Home est un haut-parleur compatible Chromecast qui sert dassistant à commande vocale. Cest le premier port descale de Google Assistant à la maison et cest un écosystème en expansion. Il y a actuellement cinq appareils disponibles dans le portefeuille Google Home, notamment le Google Home, le Google Home Max , le Nest Mini , le Nest Hub et le Nest Hub Max .

Vous pouvez demander aux appareils Google Home de faire tout ce que vous demandez à lAssistant de faire sur les téléphones Android, mais le fait de déménager dans la maison met vraiment laccent sur dautres services et fonctions, comme le contrôle de la maison intelligente, la compatibilité avec Chromecast pour envoyer des films sur votre téléviseur, et bien plus encore.

Lisez nos conseils et astuces Google Home pour tirer le meilleur parti de lAssistant Google sur votre appareil Google Home.

LAssistant Google est également disponible sur les appareils portables exécutant Wear OS. En utilisant les mots de réveil, vous pourrez demander à lAssistant deffectuer un certain nombre de tâches à partir de votre montre, telles que baisser le chauffage ou répondre à un message.

Android TV propose également Google Assistant sur un certain nombre dappareils. Sony propose par exemple Android TV sur tous ses modèles. Il y a cependant une autre dimension ici: les téléviseurs Sony utilisent non seulement Android TV, mais ils sont également compatibles avec Google Home et Amazon Alexa, ce qui signifie que vous pouvez contrôler votre téléviseur en parlant à votre haut-parleur, ainsi que contrôler vos lumières en parlant à votre téléviseur.

Les décodeurs tels que Nvidia Shield TV prennent également en charge Google Assistant et la liste des appareils multimédias et de divertissement populaires prenant en charge Assistant ne cesse de sallonger, avec des téléviseurs Samsung également dans le mix, ainsi que la famille de récepteurs Hopper de DISH. Avec lAssistant Google intégré, vous pouvez utiliser votre voix pour allumer le téléviseur, changer le volume et les chaînes et basculer entre les entrées.

Les partenaires avec les appareils Android TV et Google Assistant incluent Sony, Hisense, Philips, TCL, Skyworth, Xiaomi, Haier, Changhong, JVC et Toshiba.

Il existe également une prise en charge de Google Assistant dans de nombreux casques sans fil, y compris le Bose QuietComfort 35 II et les propres Pixel Buds de Google, ainsi que des modèles de marques telles que Harman, JBL, Sony et autres.

Avec ce type dintégration, vous pouvez accéder à lassistant AI sans ouvrir votre téléphone - généralement, il vous suffit dappuyer sur un bouton et de commencer à parler à Google Assistant.

La course pour être partout dans votre maison est lancée, Google ayant sa propre vision de l Echo Show dans le Nest Hub et le Nest Hub Max.

Les écrans intelligents offrant Google Assistant incluent également des sociétés telles que JBL, Lenovo et LG. Le Lenovo Smart Display est disponible en options décran 7 pouces, 8 pouces et 10,1 pouces.

Le JBL Link View, quant à lui, dispose dune paire de haut-parleurs de 10 W et dun écran tactile de 8 pouces.

Google Assistant est disponible pour les voitures prenant en charge Android Auto , bien quil existe également des unités de tête de rechange.

LAnker Roav Bolt et le JBL Link Drive, par exemple, se branchent sur la prise de nimporte quelle voiture, de sorte que vous pouvez connecter votre téléphone à la chaîne stéréo de votre voiture via Bluetooth ou AUX. Une fois les accessoires connectés, vous pouvez utiliser lAssistant mains libres, avec prise en charge des mots clés.

Comme nous lavons mentionné, de nombreux appareils connectés sont compatibles avec Google Assistant, des ampoules aux réfrigérateurs et tout le reste. Assistant fonctionne avec plus de 1000 marques de domotique et plus de 10000 appareils.

Il existe une liste complète des partenaires de lAssistant Google ici , mais voici un aperçu de certains des appareils compatibles importants:

Canari

Ruche

Honeywell

Ikea

je robot

Appareils électroménagers LG

Logitech

Nid

Netatmo

Osram

Philips Hue

Bague

Samsung SmartThings

Tado

TP-Link

WeMo

Tourbillon

Ces appareils peuvent être contrôlés par lAssistant Google, ce qui signifie que vous pouvez allumer et éteindre les lumières et les interrupteurs. Vous pouvez changer le chauffage ou recevoir une alerte indiquant que votre nettoyage est terminé ou quun cycle de lavage est terminé.

Google Assistant est également compatible avec IFTTT , de sorte que des recettes personnalisées peuvent être créées. Comme nous lavons déjà dit, vous navez pas non plus besoin de parler à Google Home; vous pouvez utiliser lAssistant sur votre téléphone pour interagir.

Google Assistant Connect est une plate-forme que les fabricants dappareils peuvent utiliser pour intégrer lAssistant Google dans les appareils plus facilement et à moindre coût. Pour les consommateurs, cela signifie que vous devriez bientôt voir différents types dappareils intelligents.

Par exemple, Google a déclaré quun partenaire pourrait créer un écran e-ink qui projette la météo ou votre calendrier, tout en utilisant Assistant Connect pour diffuser le contenu de votre haut-parleur intelligent associé.

LAssistant Google gérera ce que lon appelle «linformatique de niveau supérieur» - savoir ce qui est sur le calendrier, vérifier les mises à jour, etc.

Pour vérifier si votre téléphone dispose de lAssistant Google, dites «OK Google» ou appuyez de manière prolongée sur le bouton daccueil. Cest le point de départ dAssistant, après quoi vous pouvez taper ou parler et demander à lAssistant de répondre. Habituellement, lors de la configuration dun Android, vous serez invité à configurer lAssistant.

Cest toujours la grande question: quel est le meilleur - Assistant ou Amazon Alexa?

Ces deux plates-formes saffrontent, offrant des appareils similaires ainsi que des fonctions similaires. Les ambitions sont généralement les mêmes, être un assistant personnel multi-appareils. Google a un avantage évident en ce qui concerne Android: il sait qui vous êtes, ce que vous recherchez, vos amis, vos habitudes de navigation, le contenu de votre calendrier et où vous allez, tout cela grâce au type de données vivant sous Android.

Alexa, en revanche, sait ce que vous achetez sur Amazon.

Mais cet avantage dAndroid sétend encore plus loin. Il est intégré au système dexploitation de nombreux téléphones (et non aux utilisateurs diPhone), vous avez donc lAssistant Google avec vous tout le temps. Amazon Alexa a lapplication pour smartphone, mais elle nest pas aussi intégrée aux téléphones.

LAssistant Google se sent chez lui sur un téléphone, avec un accès à plus de fonctions autour du téléphone, comme le lancement dapplications. Google prend également en charge les mots clés sur les téléphones, tandis que la prise en charge des mots clés Alexa sur les téléphones est limitée à certains appareils HTC et Huawei et aux propres tablettes Fire dAmazon.

En ce qui concerne le support, Alexa a limpression davoir plus de partenariats et de matériel.

Mais, Google est plus intelligent dans le traitement des fonctions de base: Alexa a besoin de savoir quelle lumière allumer et éteindre, en particulier, tandis que Google vous permettra simplement dactiver ou de désactiver tout sans avoir besoin de configurer un groupe ou de nommer des appareils.

Google est également meilleur pour acheminer les informations, vous donnant souvent de meilleurs résultats de recherche. Sur un téléphone, naturellement, trouver une adresse et la navigation est une compétence fondamentale. Alexa trouvera des adresses et rendra compte du trafic, mais ce nest pas tout à fait la même chose que daccéder à une navigation et à des cartes réelles.

Encore une fois, lavantage du smartphone donne à Google un avantage ici.

Mais en ce qui concerne les tâches à domicile, comme jouer de la musique ou travailler avec ces appareils compatibles, lexpérience est très proche - et un certain degré de préférence personnelle entre en jeu. Amazon a lavantage avec les appareils (il y a une plus grande variété dans Echo et le système en une seule étape, avec Google en train de rattraper son retard), et parler à Alexa est plus agréable que de parler à Google. Cest une expression plus confortable.

Écrit par Maggie Tillman et Britta O'Boyle.