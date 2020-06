  Comment obtenir laperçu du développeur Android 11 sur votre téléphone dès maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a rendu le premier aperçu développeur d Android 11 disponible au téléchargement et à linstallation. Voici comment lobtenir sur votre appareil.

Un aperçu développeur est une version bêta ou "en cours de réalisation" pour les développeurs. Il est généralement publié avant le déploiement final du logiciel pour les consommateurs. Il précède également une version bêta publique que les utilisateurs de tous les jours peuvent tester. Google propose la version bêta pour recueillir et intégrer les commentaires des utilisateurs.

Au cours de ces premières phases, lorsque le logiciel na même pas été officiellement annoncé, il donne à Google la possibilité de résoudre certains problèmes avant de fournir un aperçu de ce qui a exactement changé. À ce stade du déploiement, il est principalement destiné aux développeurs, pour leur donner le plus de temps possible pour que leurs applications fonctionnent sur le nouveau code et que tout fonctionne sans hoquet avant quAndroid 11 ne débarque.

Pour cette raison, nous vous déconseillons de lutiliser sur votre téléphone principal. Si vous choisissez dinstaller le logiciel, sachez que ce sera un peu compliqué et que les applications pourraient ne pas fonctionner correctement.

Laperçu du développeur Android 11 nest disponible que pour les appareils de Google, mais il arrivera probablement à plus dappareils avec le lancement de la version bêta publique.

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

La première étape consiste à préparer votre Pixel. Pour préparer cet appareil, vous devez activer quelques options de développement. Alors, allez dans Paramètres> À propos du téléphone et trouvez maintenant Build Number et appuyez dessus à plusieurs reprises jusquà ce que le pop-up vous indique que vous êtes maintenant un développeur et quil vous demande le code PIN de votre téléphone.

Saisissez le code PIN et accédez maintenant à Paramètres> Système> Avancé et recherchez «Options développeur». Maintenant, vous devez trouver le basculement près du débogage USB et lactiver, et également basculer loption pour activer le déverrouillage OEM. Saisissez à nouveau votre code PIN et appuyez sur «Activer».

Votre téléphone est maintenant prêt et il ne vous reste plus quà le brancher sur votre PC ou Mac. Si vous utilisez Windows, vous devrez probablement installer un pilote, que vous pouvez obtenir ici . Vous devrez peut-être également sélectionner le mode USB dans le volet déroulant de votre téléphone et sélectionner le mode de transfert de fichiers dans la liste.

À ce stade, ouvrez Chrome et accédez à la page de téléchargement de laperçu du développeur Android . Vous verrez une liste dappareils, maintenant cliquez sur le lien à côté de votre appareil dans la liste et cela ouvrira la page Android Flash Tool.

Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle vous demandant la permission daccéder à vos clés ADB, cliquez sur OK, et maintenant appuyez sur Commencer, et sur lécran suivant, il vous dira de faire toutes les choses que nous venons de faire au début pour préparer votre téléphone. Appuyez maintenant sur «ajouter un nouvel appareil».

Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra avec tous les appareils connectés compatibles. Cliquez sur votre Pixel et appuyez sur «Connecter».

À ce stade, une fenêtre contextuelle saffichera sur lécran de votre téléphone indiquant «Autoriser le débogage USB». Appuyez sur la coche dans la fenêtre contextuelle de lécran de votre téléphone pour lactiver, puis le téléphone saffichera comme étant connecté sur la page Android Flash Tool de votre navigateur de bureau.

Cliquez dessus, puis sur lécran suivant, il vous montrera ce quil est sur le point dinstaller. Appuyez sur `` Installer , puis vous devez accepter certaines conditions, avant quil ne vous indique que vous devez resélectionner le périphérique sur lequel vous souhaitez installer laperçu.

Ensuite, vous devrez déverrouiller le chargeur de démarrage de votre appareil, appuyez sur Démarrer dans loutil Flash sur notre bureau, puis sur votre téléphone, vous verrez un écran noir avec du texte dessus. Il devrait dire «ne pas déverrouiller le chargeur de démarrage» pour commencer. Appuyez maintenant sur le bouton de réduction du volume de votre Pixel jusquà ce quil dise `` Déverrouillez le chargeur de démarrage à côté du bouton dalimentation. Appuyez maintenant sur le bouton dalimentation pour sélectionner.

Maintenant, le téléphone est complètement prêt à installer le logiciel. Regardez votre navigateur Chrome à ce stade et ne faites plus rien avec votre téléphone. Laissez le processus sexécuter lui-même, même si lécran de votre téléphone change pour avoir le menu Fastboot dessus, laissez-le être, et le processus se poursuivra. Vous le verrez télécharger et installer.

Finalement, le processus se terminera et vous obtiendrez lécran final. Votre téléphone redémarrera et vous guidera à travers le processus de configuration habituel du téléphone. Une fois cela fait, vous exécuterez Android 11.

Normalement, la version bêta publique arriverait à la conférence des développeurs de Google, Google I / O. Mais cette année, cet événement a été annulé pour des raisons évidentes. Laperçu du développeur devrait être annoncé en juin.

Google vous aidera probablement à essayer Android 11 sur un appareil aussi facilement que possible, en proposant le programme Android Beta. Il permet à toute personne inscrite de mettre à jour ses appareils Android vers la version bêta publique et de recevoir gratuitement des mises à jour en direct. Le même programme bêta a été utilisé pour Android Nougat, Oreo, Pie et Android Q / 11. Cest simple, car vous navez pas à mettre à jour les mises à jour ou tout ce qui est compliqué.

Lorsque la version bêta publique dAndroid 11 est disponible, voici comment commencer:

Visitez google.com/android/beta pour vous inscrire au programme Android Beta. Connectez-vous à votre compte Google lorsque vous y êtes invité. Vos appareils éligibles seront répertoriés sur la page suivante, cliquez pour vous inscrire au programme bêta. Accédez à Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système pour vérifier les téléchargements disponibles. Il devrait apparaître dans quelques minutes.

Si vous avez utilisé le programme Android Beta avant la version bêta publique dAndroid 11, vous devrez réinscrire votre téléphone. Une fois inscrit, vous continuerez à être mis à jour automatiquement à chaque nouvelle version d Android 11 beta. Si vous ne voulez pas ces mises à jour, ou si vous décidez que vous ne voulez plus du logiciel bêta, vous pouvez suivre les étapes ci-dessus, mais cliquez ensuite sur "désinscrire lappareil".