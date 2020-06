  Comment obtenir laperçu du développeur Android 11 sur votre téléphone dès maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a rendu le premier aperçu développeur d Android 11 disponible au téléchargement et à linstallation. Voici comment lobtenir sur votre appareil.

Un aperçu développeur est une version bêta ou "en cours de réalisation" pour les développeurs. Il est généralement publié avant le déploiement final du logiciel pour les consommateurs. Il précède également une version bêta publique que les utilisateurs de tous les jours peuvent tester. Google propose la version bêta pour recueillir et intégrer les commentaires des utilisateurs.

Au cours de ces premières phases, lorsque le logiciel na même pas été officiellement annoncé, il donne à Google la possibilité de résoudre certains problèmes avant de fournir un aperçu de ce qui a exactement changé. À ce stade du déploiement, il sadresse principalement aux développeurs, pour leur donner le plus de temps possible pour que leurs applications fonctionnent sur le nouveau code et que tout fonctionne sans hoquet avant quAndroid 11 ne débarque.

Laperçu du développeur Android 11 nest disponible que pour les appareils de Google, mais il arrivera probablement à plus dappareils avec le lancement de la version bêta publique.

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

La façon traditionnelle dobtenir un aperçu du développeur Android est de suivre la route image système / clignotement manuel. Vous pouvez télécharger des images de Google, puis les flasher sur votre appareil, mais ce sera une nouvelle installation, avec tout effacé. Voici le site où vous pouvez les télécharger.

Cette page détaille comment flasher tout en fournissant des instructions pas à pas.

Gardez à lesprit que le fait de flasher une image système effacera toutes les informations de votre appareil, alors assurez-vous de sauvegarder les données importantes au préalable. De plus, le fait de flasher des images daperçu supplémentaires dAndroid 11 entraînera plus deffacement des données et, si vous suivez cette voie, vous nobtiendrez pas de mises à jour automatiques en direct comme vous le faites avec le programme Android Beta, qui nest pas encore disponible pour Android 11. .

Nous espérons tester bientôt Android 11 et vous ferons savoir ce que nous trouvons. Si vous nêtes pas développeur, nous vous recommandons dattendre de flasher cet OS sur votre téléphone Pixel. Il y aura probablement des tonnes de bugs, et les choses les plus excitantes sont encore à venir.

Normalement, la version bêta publique arriverait à la conférence des développeurs de Google, Google I / O. Mais cette année, cet événement a été annulé pour des raisons évidentes. Laperçu du développeur devrait être annoncé en juin.

Google vous aidera probablement à essayer Android 11 sur un appareil aussi facilement que possible, en proposant le programme Android Beta. Il permet à toute personne inscrite de mettre à jour ses appareils Android vers la version bêta publique et de recevoir gratuitement des mises à jour en direct. Le même programme bêta a été utilisé pour Android Nougat, Oreo, Pie et Android Q / 11. Cest simple, car vous navez pas à mettre à jour les mises à jour ou tout ce qui est compliqué.

Lorsque la version bêta publique dAndroid 11 est disponible, voici comment commencer:

Visitez google.com/android/beta pour vous inscrire au programme Android Beta. Connectez-vous à votre compte Google lorsque vous y êtes invité. Vos appareils éligibles seront répertoriés sur la page suivante, cliquez pour vous inscrire au programme bêta. Accédez à Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système pour vérifier les téléchargements disponibles. Il devrait apparaître dans quelques minutes.

Si vous avez utilisé le programme Android Beta avant la version bêta publique dAndroid 11, vous devrez réinscrire votre téléphone. Une fois inscrit, vous continuerez à être mis à jour automatiquement à chaque nouvelle version d Android 11 beta. Si vous ne voulez pas ces mises à jour, ou si vous décidez que vous ne voulez plus du logiciel bêta, vous pouvez suivre les étapes ci-dessus, mais cliquez ensuite sur "désinscrire lappareil".