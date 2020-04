Quest-ce que le forfait familial Google Play Musique et comment fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google Play Music est un service de diffusion de musique en continu comme Spotify et Apple Music et, comme pour ces services, il offre la possibilité découter de la musique gratuitement avec des publicités, de diffuser sans publicité pour une redevance mensuelle et un abonnement familial pour plusieurs utilisateurs.

Vous pouvez diffuser des stations de radio gratuites en fonction de votre humeur, de votre activité ou de votre musique populaire préférée, ainsi que sauter des chansons jusquà six fois par heure si vous navez pas dabonnement. Si vous avez un abonnement individuel à Google Play Musique, vous pouvez diffuser des millions de chansons dans le catalogue Google Play sans publicité, sauter des chansons autant que vous le souhaitez et écouter de la musique hors ligne - et accéder à YouTube Music Premium à partir du même compte.

Cette fonctionnalité concerne le plan familial de Google Play Musique. Voici tout ce que vous devez savoir sur le plan familial sur Play Musique, y compris son montant, ses fonctionnalités et sa disponibilité.

Comme le plan familial dApple Music et le plan Premium pour famille de Spotify, le plan familial Play Music de Google offre jusquà six membres de la famille un accès illimité et sans publicité à des millions et des millions de chansons pour un tarif mensuel.

Les frais mensuels sont de 14,99 $ aux États-Unis et de 14,99 £ au Royaume-Uni, ce qui est encore le même que les plans dabonnement équivalents à Spotify et Apple Music. Un abonnement individuel coûte 9,99 $ / mois ou 9,99 £ / mois, vous économisez donc de largent en optant pour le plan familial, même si seulement deux dentre vous lutilisent.

Les utilisateurs doivent tous vivre dans le même pays que le responsable de la famille pour être ajoutés à un forfait familial Google Play Musique. Un membre ne doit pas non plus faire partie dun autre groupe familial.

Outre laccès en streaming sans publicité à des millions de chansons, le plan familial Google Play Musique inclut la possibilité pour chaque membre de diffuser simultanément sur nimporte quel appareil, de séparer leurs expériences découte et dobtenir des recommandations musicales adaptées à ce quils aiment. En dautres termes, vos morceaux Adele préférés napparaîtront jamais dans le compte de votre mari.

Chaque utilisateur pourra également stocker sa collection de musique (télécharger jusquà 50000 de vos propres fichiers musicaux dans le cloud gratuitement), ainsi que créer des listes de lecture, écouter la radio et télécharger nimporte quelle chanson, album ou liste de lecture à écouter hors ligne.

Laccès à YouTube Music Premium est également inclus dans le forfait famille Google Play Musique et nous pensons quà un moment donné à lavenir, tout cela pourrait passer sous légide de YouTube Music.

Une fois quun gestionnaire de plan familial a configuré un mode de paiement familial et que tout le monde sest joint, chaque membre du plan peut acheter de la musique, des applications, des jeux, des films, des émissions, des livres électroniques et des magazines. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur la page FAQ de Google .

Les membres de votre groupe familial peuvent effectuer des achats sur Google Play en utilisant le mode de paiement familial sans lapprobation du gestionnaire, et le mode de paiement est le plan familial principal plutôt que le mode de paiement sur leurs comptes individuels. Vous verrez le plan familial comme une option de paiement lors du paiement.

Chaque fois quun membre de la famille effectue un achat, le gestionnaire du plan familial reçoit un e-mail. Le gestionnaire peut également demander lapprobation des achats intégrés et consulter lhistorique de tous les achats.

Le plan familial de Google Play Musique est disponible dans les pays suivants: Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Tchéquie, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Russie, Afrique du Sud , Espagne, Suisse, Ukraine, Royaume-Uni et États-Unis.

Le plan familial fonctionne sur les appareils Android et iOS, ainsi que sur le Web.