Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous vous êtes récemment marié ou avez changé de nom, vous devez mettre à jour tous vos documents de vie et même vos réseaux sociaux. Pour vous faciliter la tâche, Pocket-lint vous explique comment changer votre nom sur Facebook. C'est très simple et cela ne vous prendra que quelques secondes.

Comment changer votre nom sur Facebook

Vous pouvez changer votre nom sur Facebook depuis le web ou depuis l'application mobile. Voici comment procéder.

Utilisateurs d'ordinateurs

Connectez-vous à votre compte Facebook. Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de Facebook. Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis cliquez sur Paramètres. Cliquez sur Nom. Entrez votre nom et cliquez sur Revoir la modification. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Enregistrer les modifications.

Utilisateurs de l'application mobile

En bas à droite de Facebook, appuyez sur le bouton hamburger à trois lignes. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres et confidentialité, puis appuyez sur Paramètres. Appuyez sur Informations personnelles et de compte. Appuyez sur Nom. Entrez votre nom et appuyez sur Revoir la modification. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur Enregistrer les modifications.

Vous avez des difficultés ? Vous pouvez remplir ce formulaire pour demander un changement de nom directement auprès de Facebook.

À quelle fréquence pouvez-vous changer votre nom ?

Vous ne pouvez changer votre nom sur Facebook que tous les 60 jours.

Pouvez-vous changer votre nom en quelque chose ?

Selon Facebook, vous ne pouvez pas utiliser de symboles, de chiffres, de majuscules inhabituelles, de caractères répétitifs ou de ponctuation dans votre nom. Vous ne pouvez pas non plus utiliser de caractères de plusieurs langues, de titres (professionnels ou religieux, par exemple), de mots ou d'expressions autres que le nom, ni de mots offensants ou suggestifs. Facebook suggère que votre profil soit le même nom que celui que vos amis vous donnent dans la vie. Ce nom doit également figurer sur une pièce d'identité ou un document. Les surnoms sont acceptés et vous pouvez indiquer d'autres noms sur votre compte.

Pouvez-vous utiliser le nom d'une célébrité ?

D'après Facebook, il est interdit de se faire passer pour quelqu'un d'autre que soi-même.

Vous voulez en savoir plus ?

Facebook propose ici une page de FAQ détaillant ce qui est autorisé ou non en matière de noms.

Écrit par Maggie Tillman.