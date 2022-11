Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous en avez finalement assez de voir cet ancien camarade de lycée que vous n'avez pas vu depuis 15 ans partager ses idées politiques radicales sur Facebook. Vous êtes passé par là. Vous pouvez choisir de mettre en sourdine ce type de personnes ennuyeuses, ou vous pouvez simplement les retirer de votre liste d'amis et en finir avec elles. Quelle que soit votre raison, il est très facile de retirer quelqu'un de votre liste d'amis sur Facebook.

Comment désamiser quelqu'un sur Facebook

Pour désamorcer quelqu'un, vous devez vous rendre sur son profil sur Facebook. Allez dans le champ de recherche en haut de Facebook et recherchez la personne en tapant le nom de son profil.

Ensuite, suivez les étapes suivantes :

Sélectionnez le bouton Amis sous sa photo de couverture. Sélectionnez Désamour, puis appuyez sur OK.

Ces étapes sont les mêmes, que vous utilisiez Facebook à partir de l'application mobile Facebook, du navigateur mobile ou du site web de bureau.

Que se passe-t-il lorsque vous supprimez l'amitié d'une personne ?

La personne dont vous avez supprimé l'amitié ne figurera plus dans votre liste d'amis et son accès à votre profil et à vos informations sera limité s'ils ne sont pas publics. Elle ne recevra pas de notification. Notez que vous serez également supprimé de la liste d'amis de cette personne et que si vous souhaitez être à nouveau ami avec elle sur Facebook, vous devrez l'ajouter à nouveau comme ami.

Comment empêcher quelqu'un de vous renommer ami ?

Si vous ne voulez pas que quelqu'un voie votre profil, vous ajoute comme ami ou vous envoie un message, vous devez bloquer son profil. Consultez notre guide pour en savoir plus : Comment bloquer quelqu'un sur Facebook.

Comment retirer de la liste d'amis un profil désactivé sur Facebook ?

Si vous n'arrivez pas à trouver la personne que vous voulez désamiser en utilisant la recherche, il se peut que son profil soit désactivé, mais vous pouvez toujours désamorcer un profil désactivé.

En haut de Facebook, sélectionnez votre photo de profil. Allez dans Amis (ordinateur) ou Voir tous les amis (mobile). Sélectionnez Amis à droite du profil que vous souhaitez désamiser. Sélectionnez Désamour.

