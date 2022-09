Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta observe ses concurrents, comme Twitter, et prend note de la manière dont ils font payer leurs abonnés. Parce qu'elle pourrait faire de même.

The Verge a vu un mémo interne récemment envoyé aux employés de Meta et rapporte maintenant que Meta a mis en place une "organisation de produits" pour identifier et construire de "possibles fonctionnalités payantes" pour Facebook, Instagram et WhatsApp.

Dans une interview, le vice-président de la monétisation de Meta, John Hegeman, a déclaré que son entreprise n'avait pas l'intention de laisser les gens payer pour désactiver les publicités dans ses applications. Au lieu de cela, il a déclaré : "Je pense que nous voyons des opportunités pour construire de nouveaux types de produits, de fonctionnalités et d'expériences pour lesquels les gens seraient prêts à payer et seraient excités de payer". Le dirigeant n'a pas spécifiquement annoncé de fonctionnalités payantes qui pourraient être en préparation.

Les revenus de Meta proviennent presque exclusivement des publicités, l'ajout de fonctionnalités payantes semble donc évident et constitue un moyen logique pour Meta de se diversifier. Le rapport de The Verge décrit l'activité publicitaire de Meta comme étant"sévèrement touchée" par les modifications apportées par Apple au suivi des publicités. Cette situation, associée à une accalmie des dépenses publicitaires numériques dans l'ensemble de l'industrie, incite Meta à créer les Nouvelles expériences de monétisation, qui seront dirigées par Pratiti Raychoudhury, qui était le chef de la recherche de Meta.

"Je pense que s'il y a des possibilités à la fois de créer une nouvelle valeur et des lignes de revenus significatives et aussi de fournir une certaine diversification, ce sera évidemment quelque chose qui sera attrayant", a déclaré Hegeman. "Sur un horizon de 5 ans, je pense que cela peut vraiment faire bouger les choses et faire une différence assez significative".

Gardez à l'esprit que Meta a déjà expérimenté des fonctionnalités payantes, en permettant aux administrateurs de groupes Facebook de faire payer l'accès au contenu. Même Instagram a récemment annoncé que les créateurs peuvent facturer des abonnements pour l'accès.

Meta, bien sûr, n'est qu'une des nombreuses applications de médias sociaux qui explorent actuellement différentes possibilités de monétisation sous la forme de fonctionnalités payantes.

Twitter propose par exemple le Super Follow payant.

"Nous sommes évidemment attentifs à ce qui se passe dans l'industrie", a déclaré Hegeman. "Je pense qu'il y a de multiples entreprises qui ont fait des choses intéressantes dans cet espace et dont, je l'espère, nous pouvons apprendre et nous inspirer".

Meta a promis aux créateurs qu'elle ne prendrait pas de part sur les transactions des fonctionnalités payantes et des abonnements avant 2024.

Écrit par Maggie Tillman.