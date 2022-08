Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Facebook est parfois amusant. Cependant, si vous l'utilisez, vos amis sauront que vous êtes actif sur la plateforme, même si vous n'interagissez pas avec leurs publications ou ne partagez rien vous-même. Oui, ce n'est pas très amusant. Heureusement, il existe un moyen de désactiver cette fonctionnalité. Il s'agit de désactiver votre "statut actif", et voici comment le faire étape par étape sur Facebook et Facebook Messenger pour que vous puissiez continuer à les utiliser en mode furtif.

Le statut actif indique à vos amis et à vos contacts quand vous êtes actif sur les plateformes Facebook et Facebook Messenger. Si vous avez récemment regardé une publication sur Facebook ou participé à une discussion sur Messenger, par exemple, ils verront un point vert à côté de votre photo de profil pour indiquer que vous êtes en ligne ou un horodatage indiquant la date de votre dernière connexion.

Ouvrez l'application mobile Facebook sur votre iPhone ou votre téléphone Android, connectez-vous à votre compte Facebook, puis suivez ces étapes :

Dans l'onglet Menu, faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres. Sélectionnez Paramètres du profil. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Statut actif. Désactivez l'option Afficher lorsque vous êtes actif.

Si vous souhaitez réactiver votre statut actif, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, puis activez l'option Afficher lorsque vous êtes actif.

Ouvrez l'application mobile Facebook Messenger sur votre iPhone ou votre téléphone Android, connectez-vous à votre compte Facebook Messenger, puis suivez ces étapes :

Sur l'onglet Chat, allez sur votre photo de profil dans le coin. Faites défiler jusqu'à et sélectionnez Paramètres du compte. Sélectionnez Désactiver le statut actif.

Si vous souhaitez réactiver votre statut actif, suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus, puis sélectionnez Activer le statut actif.

Consultez la page d'assistance de Facebook pour plus de détails sur le statut actif.

Écrit par Maggie Tillman.