Comment se déconnecter de Facebook Messenger : Conseils pour empêcher Facebook de dire que vous êtes en ligne

(Pocket-lint) - Malgré la méfiance générale des gens envers tout ce qui concerne Facebook après le scandale de Cambridge Analytica, Messenger continue d'être immensément populaire. Ce n'est pas sans problèmes cependant. Vous avez probablement déjà vu des gens en ligne alors qu'ils ne le sont pas ou vous avez vous-même rencontré ce problème.

Messenger peut parfois provoquer des drames en vous montrant comme étant en ligne alors que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas idéal si vous êtes censé travailler ou si vos amis et votre famille vous voient en ligne et pensent que vous ignorez vos messages.

Par ailleurs, si vous avez découvert que vous êtes toujours connecté à Facebook Messenger sur un appareil qui ne vous appartient plus, vous voudrez peut-être vous déconnecter de cet appareil à distance pour éviter tout accès indésirable.

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider avec divers conseils pour vous aider à vous déconnecter de Messenger en toute simplicité.

Si l'application Messenger est installée sur votre smartphone, la bonne nouvelle est qu'il est assez facile d'accéder aux paramètres pour se déconnecter de Messenger sur cet appareil et sur les autres.

Ouvrez d'abord l'application Messenger, puis suivez ces étapes :

Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l'application pour accéder aux paramètres et à la gestion du compte.

Faites défiler jusqu'en bas pour trouver et cliquer sur "paramètres du compte".

Faites défiler jusqu'à "sécurité et connexion" et cliquez dessus.

Sous "où vous êtes connecté", cliquez sur "voir plus".

Trouvez les appareils dont vous voulez vous déconnecter et cliquez sur les trois points, puis sur Déconnexion.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure de vous déconnecter de différents appareils en quelques clics. Cela vous aidera à résoudre le problème des appareils fantômes sur lesquels vous êtes toujours connecté et qui peuvent vous faire apparaître en ligne alors que vous ne le souhaitez pas.

Il se peut que vous trouviez un nombre inexplicable d'appareils connectés à Facebook, mais beaucoup d'entre eux sont probablement des doublons. Ne paniquez donc pas trop.

Pendant que vous êtes dans cette section de sécurité de l'application, nous vous recommandons également de changer votre mot de passe et d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour vous assurer qu'il est sécurisé. Si vous êtes préoccupé par la sécurité de votre compte, vous pouvez (et devriez) configurer et utiliser l'authentification à deux facteurs dans ces paramètres.

Si vous souhaitez simplement que votre Messenger ne vous montre pas constamment comme étant en ligne, il existe d'autres options que la déconnexion. Vous pouvez également modifier votre statut actif dans les paramètres. Désactiver le statut actif vous aidera à résoudre ce problème.

Dans les paramètres du statut actif, vous verrez une note sur cette fonction qui se lit comme suit :

"Vos amis et vos relations peuvent voir si vous êtes actif ou si vous avez été actif récemment sur ce profil. Vous pouvez également voir ces informations les concernant. Pour modifier ce paramètre, désactivez-le lorsque vous utilisez Messenger ou Facebook et votre statut actif ne sera plus affiché."

Pour désactiver le statut actif, suivez ces étapes :

Ouvrez Messenger et cliquez sur votre photo de profil en haut à gauche de l'application.

Faites défiler vers le bas jusqu'aux paramètres du profil

Cliquez sur Statut actif

Cliquez pour le désactiver

Choisissez la période pendant laquelle vous souhaitez le désactiver.

Vous pouvez choisir de rendre cette désactivation temporaire en sélectionnant une période d'une heure, de huit heures, jusqu'au jour suivant ou une période personnalisée. Vous pouvez également utiliser cette option pour désactiver le statut actif jusqu'à ce que vous le réactiviez.

Si vous n'avez pas votre téléphone, vous pouvez également vous déconnecter de Facebook Messenger sur votre appareil de bureau. Les étapes sont similaires, c'est donc assez simple. Cliquez d'abord sur votre photo de profil en haut à droite du site web, puis suivez ces étapes :

Cliquez sur "Paramètres et confidentialité".

Cliquez sur "Paramètres".

Cliquez sur "Sécurité et connexion".

Recherchez "où vous êtes connecté", puis cliquez sur "voir plus".

Cliquez sur les trois points à côté de n'importe quel appareil et cliquez sur "Déconnexion".

Encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, cela vaut la peine de configurer et d'utiliser une authentification à deux facteurs et un mot de passe sécurisé ici aussi si vous êtes inquiet.

En plus de la déconnexion, Facebook vous donne également la possibilité de masquer votre statut actif sur Messenger, même au point de le modifier pour le cacher à certaines personnes.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site Web de Messenger ici. Cliquez sur l'image de votre profil en haut à gauche et cliquez sur les préférences, puis cliquez sur "Statut actif". Vous pouvez ensuite choisir de le désactiver ou de l'activer entièrement ou de sélectionner les personnes qui peuvent voir votre statut en ligne. Vous pouvez donc le cacher à tout le monde, sauf à quelques personnes choisies, ou le désactiver pour cet ami gênant qui se demande sans cesse pourquoi vous êtes en ligne mais ne répondez pas.

Écrit par Adrian Willings.