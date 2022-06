Facebook Pay devient Meta Pay, un portefeuille numérique destiné au Metaverse.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé que la société rebaptisait Facebook Pay en Meta Pay et qu'elle créait un portefeuille numérique pour le métavers. Ce changement de marque est la première étape vers cet objectif, mais en attendant, le plan consiste à ne pas changer les choses.

En d'autres termes, Meta Pay sera toujours un moyen facile d'envoyer de l'argent à ses amis et à sa famille sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger. Il peut également être utilisé pour payer vos achats ou faire des dons à des causes qui vous tiennent à cœur en toute simplicité.

Selon le post officiel, les plans futurs pour Meta Pay le verront devenir un portefeuille numérique sécurisé à utiliser dans le métavers et un qui vous permettra de gérer en toute sécurité votre identité et la façon dont vous payez les choses. Cela comprendra à la fois la gestion du paiement et de la propriété de différents objets numériques.

Les utilisateurs pourront acheter et vendre toutes sortes d'objets numériques, allant des vêtements numériques aux œuvres d'art, en passant par la musique, les expériences virtuelles, les événements virtuels spéciaux et bien plus encore. Pouvoir prouver la propriété de ces objets numériques sera une partie essentielle de l'expérience du metaverse et Meta Pay est donc adapté pour répondre à ces besoins.

L'idée est de créer un moyen transparent de gérer tout cela dans n'importe quelle expérience de metaverse. Cela devrait non seulement créer une expérience sûre et sécurisée, mais aussi ajouter de la valeur aux biens numériques, ce qui permettra aux créateurs d'en profiter davantage à l'avenir.

Écrit par Adrian Willings.