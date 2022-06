Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta a annoncé le lancement d'une boutique en ligne où tous ses utilisateurs - de Facebook, Instagram et Messenger - peuvent acheter des vêtements numériques pour leurs avatars. Mais ce ne sont pas des vêtements sans nom.

Il s'agit de vêtements de luxe provenant de maisons de couture telles que Prada, Balenciaga et Thom Browne. Vous pouvez tout acheter, du sweat à capuche au costume, dans la boutique, a annoncé Meta. Dans une publication sur Facebook, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que d'autres marques seraient bientôt ajoutées à la boutique. "Les biens numériques seront un moyen important de s'exprimer dans le métavers et un grand moteur de l'économie créative", a-t-il déclaré.

Voir ce message sur Instagram Un message partagé par Eva Chen (@evachen212)

Le métavers est un sujet sur lequel Facebook a beaucoup insisté ces derniers mois. Zuckerberg le considère comme l'avenir de l'internet - un avenir où la RA/VR jouera un rôle crucial et où les gens travailleront, joueront et interagiront dans un espace virtuel partagé. Tout cela est un peu hyperbolique à ce stade et a sa part de critiques.

C'est également loin d'être la première fois que des maisons de couture s'associent à des géants de la technologie pour proposer une mode numérique. Dans Fortnite, il existe des skins Balenciaga, et dans Roblox, vous pouvez visiter Gucci Town, par exemple.

Il est tout de même remarquable que Meta se soit associé à de si grandes marques dès son lancement.

Écrit par Maggie Tillman.