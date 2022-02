Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors d'un événement en streaming, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a parlé davantage du Metaverse dans lequel son entreprise a investi - y compris que la division de recherche de Meta développe un système universel de traduction de la parole. Ce système permettrait idéalement aux utilisateurs du monde entier d'interagir de manière transparente les uns avec les autres dans l'univers numérique de Meta.

"Cela va être particulièrement important lorsque les gens commenceront à se téléporter à travers des mondes virtuels et à expérimenter des choses avec des personnes d'horizons différents", a déclaré Zuckerberg lors d'un événement intitulé Inside the Lab : Building for the metaverse with AI. "Maintenant, nous avons la possibilité d'améliorer Internet et d'établir une nouvelle norme où nous pouvons tous communiquer les uns avec les autres, quelle que soit la langue que nous parlons ou d'où nous venons. Et si nous réussissons, ce n'est qu'un exemple. de la façon dont l'IA peut aider à rassembler les gens à l'échelle mondiale."

Meta a un plan en deux parties pour y arriver. Vous pouvez le lire en détail sur le blog de l'entreprise , où elle a également annoncé son plan mercredi.

Tout d'abord, Meta développe No Language Left Behind, un système de traduction capable d'apprendre toutes les langues, "même s'il n'y a pas beaucoup de texte disponible pour apprendre", selon Zuckerberg. Le directeur général de Meta a affirmé qu'il pouvait traduire "des centaines de langues avec des résultats de pointe et la plupart des paires de langues - tout, de l'autrichien à l'ouganda en passant par l'ourdou".

Après cela, Meta veut créer une intelligence artificielle (IA), dans le but d'offrir "une traduction instantanée de la parole à la parole dans toutes les langues, même celles qui sont principalement parlées ; la capacité de communiquer avec n'importe qui dans n'importe quelle langue", Zuckerberg mentionné. "C'est une superpuissance dont les gens rêvaient depuis toujours et l'IA va le fournir de notre vivant".

Gardez à l'esprit que Meta s'intéresse depuis longtemps àl'intelligence artificielle, au traitement du langage naturel et a construit un supercalculateur pour la recherche en apprentissage automatique.

Pourtant, Zuckerberg a fait de nombreuses affirmations nobles lors de l'événement, et pas une seule fois lui ou les chercheurs de Meta n'ont proposé un calendrier, une feuille de route ou quoi que ce soit de concret sur ses projets ambitieux. En fait, Meta vient vraiment de passer tout l'événement à présenter le potentiel d'une traduction de langue universelle, en particulier dans le Metaverse.

Écrit par Maggie Tillman.