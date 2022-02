Que sont les bobines Facebook ? Et comment les créer et les partager

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Meta déploie mondialement Reels pour tous les utilisateurs des applications iOS et Android de Facebook dans plus de 150 pays. Voici tout ce que vous devez savoir sur Reels, y compris leur fonctionnement sur Facebook.

À lire aussi : Instagram Reels : tout ce que l'on sait sur le clone de TikTok

Souvent décrit comme un clone de TikTok, Reels a en fait fait ses débuts sur Instagram l'année dernière .

Facebook n'a commencé à déployer Reels qu'en 2021 - et il était limité aux États-Unis. En 2022, Facebook a publié Reels dans le monde entier. (Gardez à l'esprit que Meta, qui possède Facebook , possède également Instagram.)

Quoi qu'il en soit, avec Reels, vous pouvez créer des vidéos rapides et les éditer, notamment en ajoutant de la musique ou en utilisant l'audio de la vidéo d'une autre personne. Les bobines peuvent être enregistrées dans une série de clips ou toutes à la fois en utilisant des téléchargements de vidéos à partir de la photothèque de votre téléphone ou en téléchargeant une nouvelle vidéo pendant le processus de création. Vous pouvez également "remixer" les vidéos des autres (les duo) et télécharger des clips d'une durée maximale de 60 secondes. Vous pouvez également enregistrer des brouillons, et Meta ajoute encore plus d'outils de découpage en 2022.

TikTok, qui a contribué à populariser le contenu vidéo court, offre toutes ces fonctionnalités. Mais, contrairement à TikTok, vous n'avez rien d'autre à télécharger pour utiliser Reels. Ouvrez simplement Facebook ou Instagram.

Voici comment Facebook décrit Reels :

"Facebook Reels est une nouvelle façon de créer des vidéos courtes et divertissantes, d'être découvert par de nouveaux publics et de faire partie de moments culturels sur Facebook. Des effets et de la musique peuvent être ajoutés à votre bobine ou utiliser votre propre audio original, vous permettant d'apporter vos idées à la vie et partagez-les avec votre public. Les bobines que vous créez apparaîtront dans des endroits comme Facebook Feed, la section Reels sur Facebook ou votre profil Reels.

Pour créer une bobine Facebook, suivez ces étapes :

.Appuyez sur Créer à partir de la section Reels sur Feed Ou appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans le coin supérieur droit lors de la visualisation d'une bobine. Ajouter une vidéo à votre bobine : Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour ajouter une nouvelle vidéo.

Appuyez sur l'icône photo dans le coin gauche pour ajouter des clips vidéo à votre bobine. Ajoutez de l'audio, du texte, des effets, des sous-titres ou une minuterie à votre bobine. Appuyez sur leurs icônes respectives sur le côté droit de votre écran. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé. Rédigez une description pour votre moulinet. Choisissez un public. Les bobines sont publiques par défaut. (Voir les notes ci-dessous pour plus de détails.) Appuyez sur Partager la bobine pour publier votre bobine. Il vivra dans votre profil Reels, où les gens peuvent trouver toutes les bobines que vous avez partagées.

Remarque : si vous avez 18 ans et plus, les bobines sur Facebook sont définies comme publiques, mais vous pouvez modifier l'audience de chaque bobine individuelle. Vos amis peuvent également voir vos bobines dans des zones comme Facebook Feed.

Pour le moment, sur Facebook, les Reels que vous créez apparaîtront dans des endroits comme Facebook Feed, la section Reels sur Facebook ou votre profil Reels.

Mais Meta a déclaré qu'à partir de février 2022, les utilisateurs pourront partager Reels dans plus d'endroits sur Facebook, y compris dans les histoires et l'onglet Watch de la plateforme.

Oui. Si vous avez un compte Instagram public, il vous sera demandé de vous inscrire pour partager vos Instagram Reels sur Facebook. Les likes et les commentaires seront affichés sur la bobine sur Instagram et Facebook.

Meta a récemment ajouté plus d'annonces de "monétisation" à Facebook Reels. Cela signifie que vous verrez des bannières publicitaires qui apparaissent comme une superposition semi-transparente au bas d'une bobine, par exemple, ou des publicités autocollantes statiques "qui peuvent être placées par un créateur n'importe où dans sa bobine". Facebook donne également aux créateurs de "presque tous les pays où des publicités intégrées sont disponibles" un accès à son programme de placement de publicités.

Facebook déploie également des étoiles payantes - qui sont un moyen pour les abonnés de faire un don directement aux créateurs.

Écrit par Maggie Tillman.