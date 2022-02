Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Meta a menacé de fermer certains de ses services en Europe, y compris Facebook et Instagram , s'il ne peut pas contourner certaines des restrictions de transfert de données transatlantiques décrites dans les réglementations GDPR de l'UE.

Dans le cadre de son rapport annuel , la société a affirmé que les réglementations "évolutives" pourraient entraîner une incapacité à opérer dans certaines régions européennes : "Si nous ne sommes pas en mesure de transférer des données entre et parmi les pays et régions dans lesquels nous opérons, ou si nous sommes restreint de partager des données entre nos produits et services, cela pourrait affecter notre capacité à fournir nos services », écrit-il.

Meta pointe vers quelques décisions réglementaires et modifications apportées en 2020 qui affectent négativement le transfert des données des utilisateurs entre l'UE et les États-Unis. Et, s'ils ne sont pas abordés ou si ses clauses contractuelles types (CSC) précédemment convenues ne sont pas respectées, il pourrait ne pas avoir d'autre choix que de cesser ses activités dans les pays européens : " Si un nouveau cadre de transfert transatlantique de données n'est pas adopté et que nous ne sommes pas en mesure de continuer à compter sur les SCC ou sur d'autres moyens alternatifs de transfert de données de l'Europe vers les États-Unis, nous ne serons probablement pas en mesure d'offrir un certain nombre de nos produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram, en Europe », a-t-il déclaré. .

Après l'introduction de la réglementation GDPR dans les États membres de l'UE, Meta (alors Facebook) a bénéficié de certaines exemptions pour lui permettre de transférer les données requises entre ses centres de serveurs en Europe et aux États-Unis. Cependant, des mesures telles que le cadre de transfert du Privacy Shield ont été invalidées. L'utilisation des SCC par la société a également fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

Il en résulte qu'à moins que Meta ne soit autorisé à transférer des données personnelles entre ses serveurs pour chacun de ses services, il ne pourra plus les exécuter.

Le responsable mondial des communications de l'entreprise et ancien politicien britannique, Nick Clegg, a révélé à City AM que les restrictions ne feront pas que nuire à Meta : "Un manque de transferts de données internationaux sûrs, sécurisés et légaux nuirait à l'économie et entraverait la croissance des données- entreprises dirigées dans l'UE, tout comme nous recherchons une reprise après le Covid-19 », a-t-il déclaré.

"L'impact serait ressenti par les entreprises, grandes et petites, dans plusieurs secteurs. Dans le pire des cas, cela pourrait signifier qu'une petite start-up technologique en Allemagne ne serait plus en mesure d'utiliser un fournisseur de cloud basé aux États-Unis."

Un porte-parole de Meta a expliqué : "Nous n'avons absolument aucun désir ni aucun plan de retrait d'Europe, mais la simple réalité est que Meta, et de nombreuses autres entreprises, organisations et services, dépendent des transferts de données entre l'UE et les États-Unis pour fonctionner. services mondiaux », ont-ils ajouté.

Écrit par Rik Henderson.