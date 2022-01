Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger reçoit une mise à jour qui permet à chacun de chiffrer ses messages directs, ses discussions de groupe et ses appels .

Facebook a commencé à expérimenter le chiffrement de bout en bout (E2EE) il y a environ six ans. Et il a fallu tout ce temps à l'entreprise, qui s'appelle désormais Meta, pour enfin déployer la fonction de confidentialité facultative pour tout le monde sur Messenger. Meta a indiqué qu'il envisageait toujours de faire d'E2EE la valeur par défaut de Messenger, mais cela n'arrivera probablement pas avant l'année prochaine au plus tôt, et c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup repoussé par les régulateurs.

Les utilisateurs de Messenger peuvent choisir d'utiliser le chiffrement de bout en bout de deux manières :

Mode disparition : balayez vers le haut sur une discussion existante pour en entrer une nouvelle où les messages disparaissent automatiquement lorsque la fenêtre est fermée.

Conversations secrètes (lancées pour la première fois en 2016) : vous pouvez l'activer lorsque vous démarrez une nouvelle discussion en basculant l'icône de verrouillage dans le coin.

Lorsque vous êtes dans une conversation cryptée, vous pouvez toujours utiliser des GIF, des autocollants, des réactions et un appui long pour répondre ou transférer des messages. Les chats cryptés prennent désormais également en charge les badges vérifiés afin que les utilisateurs puissent identifier les comptes authentiques. Et bien que vous puissiez enregistrer les médias échangés dans les chats cryptés, une notification de capture d'écran est déployée au premier trimestre 2022. Cela signifie que, comme avec Snapchat, vous recevrez une notification si quelqu'un capture votre conversation dans un chat crypté.

Le cryptage de bout en bout, lorsqu'il s'agit de chats, signifie que seuls l'expéditeur et le destinataire d'un message donné pourront voir le contenu dudit message. Il s'agit essentiellement d'une méthode de communication sécurisée qui empêche les cybercriminels, les pirates, les télécoms et même les gouvernements d'accéder aux messages que vous avez envoyés ou reçus. En termes de Facebook Messenger, non seulement vos messages directs sont entièrement cryptés, mais également vos discussions et appels de groupe.

L'idée derrière le chiffrement de bout en bout est que vos messages, médias et appels sont désormais protégés contre les mauvaises mains.

Écrit par Maggie Tillman.