Comment partager une facture avec des amis en utilisant Facebook Messenger

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Meta a introduit une nouvelle fonctionnalité de fractionnement de factures, appelée Paiement fractionné, dans Facebook Messenger.

La société teste la fonctionnalité aux États-Unis qui devrait permettre aux utilisateurs de Messenger de partager plus facilement une facture de services publics avec des colocataires, par exemple, ou de partager un restaurant ou un bar avec des amis. Vous pourrez demander de largent aux gens directement dans une discussion de groupe et même voir qui a payé leur part.

"Si vous avez eu du mal à diviser (et à être remboursé) des dîners de groupe, des dépenses ménagères partagées ou même le loyer mensuel, cest sur le point de devenir plus facile", a expliqué Meta dans un article de blog. "Nous commençons à tester le Split Payments, un moyen gratuit et rapide de partager le coût des factures et des dépenses".

Chaque personne dans le chat de groupe doit avoir un mode de paiement lié à son compte pour envoyer ou recevoir de largent. Si vous disposez déjà dun mode de paiement lié, tout largent qui vous est envoyé est transféré immédiatement, bien que votre fournisseur de paiement puisse prendre jusquà 3 à 5 jours ouvrables pour envoyer largent sur votre compte. Pour savoir comment lier un mode de paiement, consultez le hub dassistance de Facebook ici.

Ouvrez la dernière version de lapplication Messenger. Démarrez une discussion de groupe avec les amis auxquels vous souhaitez demander de largent. Appuyez sur + (ou sur licône à quatre boutons) en bas du chat. Appuyez sur licône Paiements. Appuyez sur Commencer. Sélectionnez un ou plusieurs amis à qui vous souhaitez demander de largent. Appuyez sur Suivant. Entrez le montant total que vous souhaitez demander. Vous pouvez appuyer sur à côté du nom de chaque personne et demander des montants différents. Sous le montant total, ajoutez une note expliquant à quoi sert le paiement. Appuyez sur Vérifier en haut à droite, puis appuyez sur Confirmer la demande.

Ouvrez la dernière version de lapplication Messenger. Ouvrez le chat de groupe dans lequel vous avez reçu une demande de paiement. Appuyez sur Payer sous Paiement en attente. Appuyez sur Payer, puis sur Confirmer le paiement [montant en dollars]. Si vous avez créé un code PIN Facebook Pay, saisissez-le pour confirmer votre paiement.

Non. Meta a déclaré que les paiements fractionnés sont un moyen « gratuit et rapide » de partager le coût des factures.

Meta teste actuellement la fonctionnalité. Il na pas annoncé à quel point le test est répandu - mais il est actuellement limité aux utilisateurs de Messengers aux États-Unis.

Consultez le blog et la page dassistance de Facebook pour plus dinformations.