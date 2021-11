Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Meta ne déploiera pas le cryptage de bout en bout par défaut sur Facebook Messenger et sur les conversations Instagram avant 2023.

Plus tôt cette année , Meta a promis que loption de confidentialité serait disponible pour tous les utilisateurs de Facebook Messenger et Instagram "au plus tôt en 2022". Maintenant, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a révélé via un article dans The Telegraph (comme rapporté pour la première fois par The Guardian ) que tout leffort a été retardé en raison de préoccupations concernant la sécurité des utilisateurs.

Avec le cryptage de bout en bout, seuls un expéditeur et un destinataire peuvent voir un message. Bien que les messages envoyés via Facebook Messenger et Instagram puissent être cryptés de bout en bout, loption nest pas activée par défaut, et maintenant, ce ne sera pas avant quelques années. Davis a déclaré que Meta ne veut pas que la fonctionnalité entrave sa capacité à aider à arrêter les activités criminelles, et quelle veut « bien faire les choses ».

Ainsi, pour aider les « efforts de sécurité publique », Meta prévoit désormais dutiliser une « combinaison de données non cryptées » entre les applications, les informations de compte et les rapports des utilisateurs. Gardez à lesprit que WhatsApp prend déjà en charge le cryptage de bout en bout par défaut.

Le Royaume-Uni, les États-Unis, lAustralie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, lInde et le Japon ont également signé une déclaration internationale qui met en garde contre les dangers du cryptage et appelle les plateformes à donner aux forces de lordre un accès par une porte dérobée aux messages et fichiers cryptés avec un garantir.

Selon la BBC , le ministre de lIntérieur du Royaume-Uni pense que le cryptage de bout en bout pourrait rendre difficile la prévention de la maltraitance des enfants en ligne.