Facebook renomme Oculus Quest en Meta Quest

(Pocket-lint) - En 2021, Facebook, la société, a annoncé qu'elle s'appellerait désormais Meta. À cette époque, nous avons également entendu dire qu'Oculus emboîterait le pas en termes de stratégie de marque.

Maintenant, ce changement est là et la division VR de Meta a annoncé qu'elle renommait ses casques VR d'Oculus Quest en Meta Quest.

Nouveau nom. Même mission. pic.twitter.com/USJafAPEdW – Meta Quest (@MetaQuestVR) 26 janvier 2022

Cette décision est clairement destinée à aider l'entreprise à consolider son évolution vers le métaverse et à se concentrer sur cela pour l'avenir.

Pour le moment, il ne s'agit que d'un changement de marque et les utilisateurs actuels d'Oculus Quest ne devraient pas s'attendre à voir un impact sur les services qu'ils utilisent déjà. Fait intéressant, les applications du Google Play Store et de l'App Store d'Apple ont toujours la marque Oculus, donc tout ne change pas nécessairement instantanément.

Nous nous attendons cependant à ce que tous les nouveaux casques soient lancés en utilisant le nouveau nom - comme ces prototypes qui ont été taquinés en 2021.

Meta CTO Andrew Bosworth a précédemment expliqué une partie de la logique derrière cela :

"La VR sera le moyen le plus immersif pour les gens d'accéder au métaverse et alors que nous nous tournons vers notre objectif d'amener [un milliard] de personnes dans la VR, nous voulons qu'il soit clair que Quest est un produit Meta", a expliqué Bosworth dans un Facebook post suite à la keynote Connect 2021 . "Pour cette raison, nous simplifions notre architecture de marque et nous nous éloignons de la marque Oculus pour notre matériel".

Dans le cadre du changement de marque, certains services Oculus seront renommés Horizon . "[Nous allons] étendre Meta Horizon en tant que marque qui englobera toutes nos expériences sociales immersives de première partie", a déclaré Bosworth. "Vous l'avez déjà vu avec Horizon Workrooms et Horizon Worlds".

Bosworth a ajouté : "Bientôt, vous nous verrez passer d'Oculus à Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends et Horizon Profile".

Il se passera beaucoup de choses pour Meta dans le futur.

