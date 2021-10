Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook, la société, a annoncé quelle sappellerait désormais Meta et quelle donne également de nouveaux noms à ses unités matérielles.

Le directeur technique Andrew Bosworth a révélé jeudi que la société prévoyait de retirer sa marque Oculus, y compris pour le casque de réalité virtuelle et la gamme de produits Oculus Quest. À partir de lannée prochaine, l Oculus Quest sappellera Meta Quest et lapplication Oculus deviendra lapplication Meta Quest.

"La VR sera le moyen le plus immersif pour les gens daccéder au métavers et alors que nous nous tournons vers notre objectif damener [un milliard] de personnes dans la VR, nous voulons préciser que Quest est un produit Meta", a expliqué Bosworth dans un Facebook post après la keynote Connect 2021 . "Pour cette raison, nous simplifions notre architecture de marque et nous nous éloignons de la marque Oculus pour notre matériel".

Dans le cadre du rebranding, certains services Oculus seront renommés Horizon . "[Nous] développerons Meta Horizon en tant que marque qui englobera toutes nos expériences sociales immersives de première partie", a déclaré Bosworth. "Vous lavez déjà vu avec Horizon Workrooms et Horizon Worlds".

Bosworth a ajouté: "Bientôt, vous nous verrez passer dOculus à Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends et Horizon Profile".

La gamme du portail Facebook est également rebaptisée. Je commencerai à être appelé " Meta Portal " dans les prochains mois.

"Nous rapprochons nos marques et nos produits de Meta, qui regroupe tous nos produits et services", a déclaré Bosworth. "Lorsque les gens achètent nos produits, nous voulons quils comprennent clairement que tous ces appareils proviennent de Meta et évoluent jusquà notre vision métaverse".

Enfin, Bosworth a annoncé dans son article que toute la division VR et AR quil dirige, Facebook Reality Labs, sera renommée Reality Labs.