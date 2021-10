Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a commencé son voyage pour introduire le Metaverse - un concept en ligne interconnecté qui aide les utilisateurs à partager des logiciels, des jeux et des expériences virtuellement sur plusieurs appareils.

Lors de sa présentation annuelle Facebook Connect , il a mis les roues en mouvement et a présenté certains de ses plans. Cependant, la société a également déclaré à Pocket-lint quil sagissait dun projet à grande échelle qui pourrait prendre au moins une décennie à se réaliser.

En attendant, en combinaison avec son bras de réalité virtuelle, Oculus , il pose les bases du métaverse lui-même en annonçant plusieurs lancements pour lici et maintenant.

Lun deux est Horizon Home.

Comme Horizon Workrooms dévoilé plus tôt cette année, Horizon Home est un espace virtuel permettant à différents utilisateurs de se rassembler, de communiquer et de collaborer. Mais, cest moins dentreprise et plus grand public, avec un Horizon Home devenant la nouvelle expérience frontale pour une expérience Oculus Quest 2 VR.

Vous pouvez créer et personnaliser votre maison, lancer dautres expériences à travers elle, regarder des films et des événements en direct, et même inviter des invités à vous rejoindre sous forme davatar. Vous pouvez ensuite vous regrouper pour des activités, des jeux ou du visionnage.

En plus de cela, léquipe a annoncé quil y aurait plus dapplications disponibles pour le multitâche dans Horizon Home, y compris Slack et Dropbox.

Cest, ce que Facebook appelle, un avant-goût de la façon dont le métaverse connectera les gens avant de continuer leur voyage ensemble ou en solo en ligne. Il est "bientôt lancé".

Également annoncé lors de Facebook Connect, un pack actif, un ensemble daccessoires Quest 2 à venir lannée prochaine qui rend le casque plus facile à utiliser avec les applications de fitness.

Cela comprend de nouvelles poignées pour les contrôleurs tactiles et une "interface" faciale optimisée pour lexercice qui protège le casque et facilite lessuyage après avoir transpiré.

Le fitness est un objectif majeur pour Oculus cette année à venir, il fait donc tout pour rendre lexpérience plus confortable.

Enfin, les appels audio passés dans Facebook Messenger pourront bientôt se poursuivre à lintérieur dun casque VR et vice versa. Vous pourrez également passer des appels à partir de zéro en VR.

Ce sont toutes des fonctionnalités intéressantes et plus petites, mais elles donnent collectivement une impression du type de direction dans laquelle se dirige le métaverse.

Facebook a tenu à souligner que si la réalité virtuelle est naturellement adaptée à une expérience numérique sociale, ce nest pas la fin. Les moniteurs 2D standard, les téléviseurs et les écrans, même les appareils mobiles, seront également des outils importants à utiliser avec le concept, tout comme la réalité mixte et augmentée.

Cela ne fait que commencer.