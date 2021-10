Facebook pourrait changer de nom, mais « Facebook » restera

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La rumeur veut que le géant des médias sociaux Facebook envisage de changer de nom.

Alors que certains peuvent penser que cest dans le but de séloigner de lattention négative récente des médias et des dénonciations , des sources suggèrent que cest en fait pour se concentrer sur le "métavers".

Le métaverse est quelque chose auquel Facebook fait allusion depuis un certain temps maintenant et nous en entendrons probablement plus à ce sujet lors de Facebook Connect le 28 octobre . Le métavers a été décrit par Facebook comme "... une nouvelle phase dexpériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et augmentée".

Afin dindiquer clairement que Facebook est plus quune simple application de médias sociaux , lentreprise prévoit de changer de marque pour refléter ces futurs changements dans lorganisation. Cette démarche est similaire à laction entreprise par Google lorsquil a créé la société faîtière Alphabet afin de séloigner dêtre considéré uniquement comme un moteur de recherche.

Par conséquent, le prochain changement de marque de Facebook repositionnera probablement lapplication Facebook que nous connaissons et aimons/détestons comme lun des nombreux produits ou services de la nouvelle société mère. Après tout, Facebook possède désormais WhatsApp, Oculus, Instagram, Onavo et plus encore. Il est donc logique de changer les choses.

Plus tôt cette année, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré à The Verge que les choses allaient changer et que "nous passerons effectivement des gens qui nous considèrent principalement comme une entreprise de médias sociaux à une entreprise métaverse".

Il a également déclaré que le métavers "... va être une grande priorité, et je pense que cela va juste être une grande partie du prochain chapitre sur la façon dont Internet évolue après lInternet mobile".

Les choses sont donc certainement sur le point de changer. Facebook la clairement indiqué en annonçant quil prévoyait de créer 10 000 nouveaux emplois en Europe au cours des cinq prochaines années afin de construire le métaverse.

Nous en saurons plus sous peu.