(Pocket-lint) - Au début de 2021, Facebook a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités audio. Maintenant, il lance un hub dédié pour eux, afin que vous puissiez facilement trouver des podcasts, de laudio en direct et des clips abrégés sur la plate-forme. Le réseau social rassemble essentiellement tous ses formats audio dans un nouvel onglet "Audio".

Le nouveau hub audio de Facebook se trouve dans lapplication Facebook pour les appareils iOS et Android. Il sagit dun onglet situé dans la section Facebook Watch.

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile Facebook. Dans la barre de navigation inférieure, sélectionnez Regarder. Cest licône « TV avec un bouton de lecture ». Vous remarquerez divers onglets en haut de Facebook Watch : Pour vous

Suivant Sélectionnez Son.

Ce nouveau hub aidera les utilisateurs de Facebook à trouver le contenu audio de leurs créateurs préférés, à découvrir de nouveaux contenus et à accéder au contenu quils ont enregistré pour plus tard. Au lancement, la section Audio mettra en évidence le contenu des créateurs que vous suivez déjà ainsi que des recommandations et des suggestions personnalisées.

Il est déployé auprès de tous les utilisateurs mobiles de Facebook aux États-Unis.

Lapplication mobile Clubhouse est devenue un énorme succès au début de lannée, forçant Facebook et dautres à entrer sur le marché de laudio en direct pour rivaliser. Twitter, par exemple, a développé une fonctionnalité Espaces, tandis que Facebook a développé plusieurs nouvelles fonctions audio, qui se déploient lentement. Tel que rapporté par TechCrunch , Facebook a commencé à rendre son rival Clubhouse, Live Audio Rooms, "plus largement accessible aux utilisateurs mondiaux". Il commence également à déployer Soundbites.

Le réseau social travaille sur trois produits principaux : Soundbits, Podcasts et Live Audio Rooms.

Extraits sonores : clips audio courts - ou « une version audio » de Reels, selon le PDG Mark Zuckerberg.

clips audio courts - ou « une version audio » de Reels, selon le PDG Mark Zuckerberg. Podcasts : Facebook crée un outil de découverte de podcasts.

Facebook crée un outil de découverte de podcasts. Salles audio en direct : hébergez des discussions audio et même enregistrez et distribuez vos conversations.

Vouloir en savoir davantage? Check out: Attention, Clubhouse: Facebook annonce Live Audio Rooms et Soundbites .

