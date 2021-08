Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a environ 10 ans, Facebook a lancé une application Messenger dédiée . Quelques années plus tard, il a officiellement supprimé la messagerie et les appels vocaux et vidéo de son application principale. Maintenant, Bloomberg a déclaré que Facebook envisageait dajouter des appels vocaux et vidéo à son application principale dans plusieurs pays, dont les États-Unis.

Les appels vocaux et vidéo sont deux fonctionnalités essentielles de Messenger. Ces fonctionnalités Messenger sont également disponibles dans dautres produits Facebook, tels que les caméras vidéo Portal et les casques de réalité virtuelle Oculus . Si vous vous demandez si dautres Messenger viendront sur Facebook, le directeur de la gestion des produits de Messenger a déclaré à Bloomberg que "vous allez commencer à en voir un peu plus avec le temps".

La société na pas indiqué combien dutilisateurs pourront tester les appels vocaux et vidéo sur Facebook, ni ce qui arrivera à lapplication Messenger, mais elle a indiqué aux médias que les utilisateurs devraient continuer à utiliser Messenger pour une expérience plus complète qui inclut messagerie, appels audio et vidéo.

Nous soupçonnons que Facebook envisage cette décision comme un moyen de faire interagir les utilisateurs avec lapplication Facebook. Il y a probablement beaucoup de gens qui utilisent Messenger pour communiquer avec leurs amis et leurs proches, mais en même temps, ils nont peut-être même pas installé lapplication Facebook.

Il y a aussi la question de : cela va-t-il cannibaliser lapplication Messenger ? Et noublions pas non plus que ce changement intégrerait Messenger plus profondément dans Facebook, un peu comme Facebook a unifié la messagerie directe Instagram et Facebook , ce qui rendrait plus difficile la séparation de toutes ces applications. Cest peut-être le point.