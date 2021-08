Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instagram, propriété de Facebook, a lancé Reels lannée dernière, apportant le format vidéo court et tendance à lapplication Instagram. En dautres termes, il sagit dun clone de TikTok . Puis, plus tôt cette année, lapplication Facebook a commencé à tester Reels en Inde, au Mexique et au Canada dans le cadre dun déploiement limité.

Maintenant, ils arrivent sur Facebook aux États-Unis.

Si vous faites partie des utilisateurs qui ont un accès anticipé aux bobines Facebook, vous pourrez les regarder et les créer dans lapplication mobile Facebook. Facebook a déclaré que ses utilisateurs passent près de la moitié de leur temps dans lapplication à regarder des vidéos, et que les Reels se développent "particulièrement rapidement". Ainsi, maintenant, les Reels apparaîtront pour certains utilisateurs dans le fil dactualité. Ils seront également disponibles dans les groupes - où les utilisateurs peuvent les regarder ensemble. Dans le cadre de ce test, les utilisateurs dInstagram peuvent publier des Reels sur Facebook.

Si vous faites partie des utilisateurs bénéficiant dun accès anticipé, vous pourrez regarder et créer des bobines dans lapplication mobile Facebook, où vous pourrez ajouter de la musique ou même utiliser laudio de la vidéo dune autre personne. Appuyez simplement sur le bouton « Créer » dans la section Bobines qui apparaît lorsque vous faites défiler le fil dactualités ou pendant que vous regardez des bobines ou en appuyant sur « Robines » en haut de votre fil dactualités. Vous verrez alors des outils de création, tels que la sélection de musique, lenregistrement audio, limportation de pellicule et le texte chronométré.

TikTok offre des capacités de création vidéo similaires et est connu pour vulgariser leur utilisation dans le contenu abrégé. En fait, TikTok a connu un succès explosif depuis lannée dernière, avec un milliard dutilisateurs actifs chaque mois. Nous soupçonnons que Facebook veut capturer une partie de ce public.

Techniquement, il a déjà essayé - avec lapplication Lasso. Mais cela a échoué. Peut-être que Reels sur Facebook fera mieux.