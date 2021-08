Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger introduit le cryptage de bout en bout, ou E2EE, pour les appels vocaux et vidéo.

Facebook a commencé à tester le cryptage de bout en bout en 2016 - lorsquil a ajouté une fonction mystérieusement nommée " conversations secrètes " à son application mobile Messenger qui offrait loption - certes enterrée - de sécuriser les conversations textuelles en tête-à-tête avec -fin du cryptage. Au cours de la dernière année, Facebook a déclaré avoir remarqué une augmentation de lutilisation des appels audio et vidéo. Il met donc à niveau ce mode de discussion afin que vous puissiez sécuriser vos appels vocaux et vidéo, si vous le souhaitez.

Le réseau social a annoncé dans un article de blog le 13 août 2021 que Facebook Messenger voit désormais plus de 150 millions dappels vidéo par jour, il déploie donc un cryptage de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo ainsi que davantage de fonctionnalités pour la disparition des messages. Gardez à lesprit que WhatsApp, propriété de Facebook, sécurise depuis longtemps les appels vocaux et vidéo avec E2EE, empêchant quiconque, à lexception dun expéditeur et dun destinataire, de voir ou dentendre les données cryptées.

Il y a eu plusieurs rapports au fil des ans sur ladoption potentielle par Facebook dun système crypté de bout en bout dans toutes ses applications de messagerie, y compris WhatsApp, Messenger et Instagram. Mais, à ce jour, le réseau social na malheureusement pas encore introduit une fonctionnalité aussi unifiée.

Facebook a cependant annoncé vendredi quil effectuait un test bêta limité sur Instagram. Dans cet essai, certains utilisateurs pourront sinscrire à E2EE pour les messages directs - cest donc un début. Facebook Messenger bénéficie également de fonctionnalités de test E2EE supplémentaires. Certains utilisateurs de Messenger verront une option pour les discussions de groupe cryptées de bout en bout et les appels entre « amis et famille qui ont déjà un fil de discussion existant ou qui sont déjà connectés ».

Enfin, en ce qui concerne la mise à jour des messages qui disparaissent dans Messenger, Facebook introduit plus doptions pour choisir quand un message expire. Vous verrez maintenant entre cinq secondes et 24 heures. Il proposait à lorigine des incréments dune minute, 15 minutes, une heure, quatre heures et 24 heures.

Tout le monde sur Facebook Messenger verra cette mise à jour des messages disparaître, ainsi que le cryptage de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo.

Meilleur VPN 2021: les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Août 2021