Facebook Dating ajoute trois nouvelles fonctionnalités - Dates audio, Lucky Pick et Match Anywhere

(Pocket-lint) - Trois nouvelles fonctionnalités se dirigent vers Facebook Dating , alors que le géant des réseaux sociaux vise à se propulser en concurrence avec Tinder et Bumble.

Le service de rencontres ajoute Audio Dates, Match Anywhere et Lucky Pick, toutes les variantes de fonctionnalités similaires offertes par les applications rivales – et celles qui ont connu une demande accrue en raison de la pandémie.

Les nouveaux ajouts ont été détaillés dans un fil Twitter dAlexandru Voicea de Facebook Communications.

Audio Dates est peut-être le plus remarquable du nouveau trio, fonctionnant à peu près comme on peut sy attendre du nom. Cela permet à un utilisateur qui sest jumelé avec un autre denvoyer une invitation à un appel vocal, effectivement, qui peut ensuite être accepté ou rejeté.

Cela correspond à lexpérience dautres applications, bien que certaines laient également avancée aux appels vidéo.

Match Anywhere est une autre fonctionnalité explicite déployée sur Facebook Dating, permettant aux utilisateurs de configurer deux emplacements supplémentaires pour rechercher des correspondances. Cest idéal pour les personnes qui sautent fréquemment dun endroit à lautre ou qui se trouvent peut-être temporairement dans un autre endroit.

Il y a aussi Lucky Pick, qui permettra aux dateurs de considérer dautres utilisateurs qui ne correspondent pas tout à fait à leurs préférences typiques. Cela devrait, selon le fil Twitter, aider ceux qui nont pas de préférences strictes et rapides à avoir la possibilité de garder leurs options ouvertes.

Les changements sont donc des améliorations nettes pour une application de rencontres à un stade précoce qui cherche toujours à étendre sa portée.

Avec Facebook qui a également publié une autre application de rencontres, Sparked, en avril, il est difficile de vraiment savoir combien de temps ces changements continueront de se produire, alors profitez de vos appels audio pendant que vous le pouvez.