(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg parie sur une nouvelle version dInternet. Cest ce quon appelle le Metaverse, et le PDG veut que Facebook soit à la pointe de cette technologie. En fait, il envisage un avenir où vous ne vous contenterez pas de vous connecter aux produits de son entreprise ; vous y vivrez, travaillerez et passerez du temps.

Le PDG de Facebook a présenté à Wall Street un concept connu sous le nom de Metaverse lors dune conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre du 28 juillet 2021 avec des investisseurs. Il la appelé "la prochaine génération dInternet et le prochain chapitre de notre entreprise". Cest une réinvention massive du réseau social qui nécessitera dénormes investissements annuels. En fait, Facebook y dépense des « milliards », espérant éventuellement gagner de l’argent lorsqu’il réussira.

"Dans les années à venir, je mattends à ce que les gens passent de nous voir principalement comme une entreprise de médias sociaux à une entreprise Metaverse", a déclaré Zuckerberg lors de lappel. "À bien des égards, le Metaverse est lexpression ultime de la technologie sociale" Il a ajouté : "Cest lavenir vers lequel nous travaillons. Un environnement virtuel où vous pouvez être présent avec des gens dans un espace numérique. Un Internet incarné dans lequel vous êtes à lintérieur".

Dans un langage vague et de haut niveau, Zuckerberg a essentiellement décrit le métaverse comme un monde virtuel immersif, un peu comme la réalité virtuelle maintenant, mais où les gens passent du temps ensemble et partagent des expériences. Il a dabord mentionné le Metaverse quelques jours avant lappel, notant son intention dembaucher une équipe pour le développer. Maintenant, cependant, il le décrit comme lavenir et quelque chose quil "rêvait de construire" depuis avant Facebook.

Lors de lappel aux résultats du deuxième trimestre, les dirigeants de Facebook ont mentionné "Metaverse" plus dune douzaine de fois - bien quils ne laient jamais mentionné auparavant.

Zuckerberg a déclaré que la qualité déterminante du métaverse est « ce sentiment que vous êtes vraiment là avec une autre personne ou dans un autre endroit ».

Il pense que le métaverse de Facebook sera accessible depuis tous les appareils et applications, et que les utilisateurs entreront dans le métaverse pour jouer à des jeux, travailler, créer et partager des expériences avec des amis. Ils lutiliseront même comme ils utilisent Internet aujourdhui, mais ils pourront également faire "des choses qui nont pas de sens sur Internet aujourdhui, comme danser". Zuckerberg a également noté que la création davatars et dobjets numériques sera au cœur de la façon dont les utilisateurs sexpriment dans le métaverse.

Le fait est que le métaverse nest pas un nouveau concept inventé par Facebook. Cest un thème régulier dans la science-fiction . Facebook a seulement commencé à utiliser la terminologie publiquement tout en révélant quil sagissait de quelque chose sur lequel il travaillait avec Oculus et dautres investissements dans la réalité virtuelle et augmentée.

Comme Zuckerberg la noté lors de lappel aux résultats du deuxième trimestre de Facebook, aucune entreprise ne peut développer le Metaverse. Pour Facebook, le Metaverse sera un nouvel écosystème avec de nouveaux protocoles, de nouveaux systèmes de paiement, du nouveau tout. La société a donc chargé un groupe interne de développer sa version du métaverse, Zuckerberg le considérant comme un produit social à utiliser par des centaines de millions de personnes.

Interrogé sur linteropérabilité, Zuckerberg a déclaré que cet «environnement virtuel» sera accessible sur les appareils et les casques, pas seulement sur Facebook, et que toutes les entreprises auront la possibilité de créer des expériences pour le métaverse. Est-ce une chimère ? Peut-être. Rien nempêche les concurrents de créer leurs propres métaverses. Heck, Microsoft , Nvidia et Epic Games ont tous discuté de leurs propres itérations.

Dans un article sur Facebook , Andrew Bosworth, vice-président de la RA/VR chez Facebook, a admis que le métaverse était là. Il la décrit comme une "collection de mondes numériques chacun avec sa propre physique pour déterminer ce qui est possible en eux". Mais pour réaliser la vision complète du métavers de Facebook, il a déclaré que son entreprise devait construire le "tissu conjonctif entre ces espaces" et "supprimer les limites de la physique".

Le groupe de Facebook travaillant sur le métaverse comprend les dirigeants suivants :

Vishal Shah , vient dInstagram et dirige tout leffort.

Vivek Sharma, vient de Facebook Gaming et dirigera les équipes Horizon.

Jason Rubin , vient dOculus et de Facebook Gaming et dirigera léquipe Contenu.

Zuckerberg pense quil est essentiel que Facebook aide à former cette prochaine version dInternet. Il pense quil y aura de nombreux acteurs à succès dans le métaverse, mais il espère quil reflétera toujours la mission et le modèle commercial de Facebook. "Nous réalisons certainement une grande partie des investissements clés que nous devons faire dans la technologie de base pour être en mesure de fournir les pièces que nous voulons", a-t-il déclaré.

