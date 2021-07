Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook introduit un nouveau type demoji via son application Facebook Messenger. Appelés Soundmojis, ce sont essentiellement des emoji avec du son. Facebook a annoncé le lancement dune bibliothèque Soundmoji "entière" et prévoyait de la mettre à jour régulièrement avec "des effets sonores et des extraits sonores célèbres". Voici tout ce que vous devez savoir.

Les Soundmojis sont le nom de marque de Facebook pour les emoji associés à des extraits sonores audio. Non seulement les icônes emoji classiques correspondent à leurs sons évidents, tels que les mains frappant des emoji avec un son de claquement et un tambour avec le son du roulement de tambour, mais Facebook a déclaré que vous entendrez également des clips audio dartistes ainsi que des extraits démissions de télévision et films. Par exemple, le sablier joue les paroles de Drake « vous ne vivez quune seule fois, cest la devise », tandis que lemoji de poing joue la ligne « Je nai pas damis, jai de la famille » de Fast and Furious 7.

Pour localiser Soundmojis, appuyez sur le bouton emoji dans une conversation Messenger. Ensuite, appuyez sur licône du son à droite, faites défiler les options disponibles et appuyez sur lune delles pour prévisualiser le son.

Une fois que vous avez suivi les étapes ci-dessus, appuyez simplement sur le bouton « Envoyer » pour partager un Soundmoji dans votre conversation Facebook Messenger.

Facebook déploie Soundmojis maintenant, avant la Journée mondiale des emojis le 17 juillet 2021. Ils sont destinés aux utilisateurs iOS et Android de lapplication Messenger.

Regardez la vidéo de Facebook ci-dessus ou l article de blog ici pour plus de détails.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !