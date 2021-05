Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook invitera désormais les utilisateurs à ouvrir et à lire un article de presse avant de le partager, dans le but de lutter contre la propagation de la désinformation.

Le géant des médias sociaux a confirmé via Twitter quil testait la nouvelle fonctionnalité, la fenêtre contextuelle apparaissant aux utilisateurs qui cherchent à partager des articles avant de les ouvrir.

«Vous êtes sur le point de partager un article sans louvrir», lira linvite, avant davertir que le partage dinformations non lues peut signifier passer à côté de faits clés et donner ensuite le choix douvrir larticle ou de le partager sans lire.

À partir daujourdhui, nous testons un moyen de promouvoir un partage plus informé des articles de presse. Si vous allez partager un lien darticle dactualité que vous navez pas ouvert, nous afficherons une invite vous encourageant à louvrir et à le lire, avant de le partager avec dautres.

Cela fait suite à un mouvement précédent qui mettait en évidence lorsquun article avait plus de trois mois, et à une étape similaire de Twitter, qui a été déployée lannée dernière et a suggéré de lire une histoire avant de retweeter.

Et bien que cela puisse sembler une étape très basique, peut-être sans importance, de Facebook, Twitter a déjà montré que ces avertissements font une différence.

Après avoir testé la fonctionnalité, Twitter a constaté que les articles étaient ouverts 40% de plus après avoir reçu une invite, ainsi quune réduction des parts de ceux qui avaient réellement lu un article.

Comme Twitter, cependant, il nest pas tout à fait clair quand la nouvelle fonctionnalité sera déployée dans le monde entier. Lorsque nous avons effectué une vérification rapide sur Facebook, nous navons pas reçu linvite avant daller partager un article non ouvert, alors, comme toujours, attendez-vous à ce que celui-ci atteigne différentes régions à des moments différents au cours des prochaines semaines.

Espérons que, comme Twitter la découvert, la fenêtre contextuelle permettra à davantage dutilisateurs dêtre correctement informés avant de passer le mot.

Écrit par Conor Allison.