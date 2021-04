Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a annoncé quelques nouvelles expériences audio. Ils sortiront au cours des prochains mois et seront limités à certains utilisateurs au lancement. Le réseau social tente clairement de concurrencer davantage lapplication audio sociale Clubhouse , en annonçant ces nouvelles mises à niveau de sa plate-forme.

La première nouvelle fonctionnalité sappelle Live Audio Rooms. Il sera accessible à tous dici cet été, mais il sera dabord déployé auprès des groupes et des personnalités publiques à titre de test. Finalement, cela arrivera à Messenger. Lidée est que vous pouvez utiliser les salles audio en direct pour héberger des discussions audio et même enregistrer et distribuer vos conversations. Facebook a déclaré que vous pourrez facturer laccès à vos chambres via un abonnement ou des frais uniques. Il introduit également un fonds pour les créateurs audio pour «soutenir les créateurs audio émergents».

En tant quextension des salles audio en direct, Facebook vous permet de prendre vos conversations et de les transformer en extraits sonores, une autre nouvelle fonctionnalité audio qui vous permet de créer et de partager facilement des clips de forme courte. Il y aura même un flux de type TikTok pour aider à promouvoir les Soundbites. Facebook a décrit Soundbites comme "des clips audio créatifs pour capturer des anecdotes, des blagues, des moments dinspiration, des poèmes et bien dautres choses que nous navons pas encore imaginées". Il prévoit de tester les Soundbites au cours des prochains mois avec certains créateurs.

Les extraits sonores seront accessibles dans le fil dactualités et vous pourrez les enregistrer dans un outil distinct de Facebook, qui a été surnommé «un studio sonore dans votre poche».

Écrit par Maggie Tillman.