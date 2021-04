Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a lancé une application Web expérimentale dans le cadre dun test bêta public. Appelé Hotline, il permet aux utilisateurs (ou «hébergeurs») de sadresser à un public, qui peut poser des questions par texte ou audio, comme le rapporte TechCrunch .

Vous pouvez visiter le site Web de la Hotline ici. Disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, Hotline permet les connexions via Twitter, mais il a une liste dattente et un moyen pour vous de postuler pour héberger votre propre émission ou session. Hotline na pas encore dapplication mobile, mais une application iPhone est censée être en préparation.

Hotline est décrite comme un produit de questions-réponses et un mélange de Clubhouse et d Instagram Live . Mais, contrairement au Clubhouse, les hôtes peuvent supprimer des questions de la file dattente et même supprimer des personnes de leur session. ou retirer des personnes de leur session Hotline. Dans cette première phase de test, les employés de Facebook modéreraient des événements et expulseraient toute personne qui enfreindrait les normes de la communauté et les conditions de service de Facebook.

La division de développement dapplications expérimentales de Facebook, léquipe NPE, travaille sur Hotline depuis au moins février.

Il a même publié une déclaration pour confirmer quil testait maintenant Hotline. Le groupe a déclaré quil «espérait comprendre comment des questions-réponses multimédias interactives en direct peuvent aider les gens à apprendre des experts dans des domaines tels que les compétences professionnelles, tout comme elles aident ces experts à développer leur entreprise».

Écrit par Maggie Tillman.