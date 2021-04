Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook introduit une fonction de barre de filtrage de flux qui vous donnera un contrôle plus précis sur votre fil dactualité. Il vous permet essentiellement de voir les articles par ordre chronologique - ou par plus récent, dans lordre dans lequel ils ont été publiés - en quittant simplement son flux algorithmique habituel.

Techniquement, la société a offert aux utilisateurs la possibilité de trier les flux par «les plus récents», mais elle la enterré dans un menu de paramètres. Facebook a également lancé une fonction Favoris en octobre dernier qui permet aux utilisateurs de sélectionner jusquà 30 amis et pages afin que Facebook afficher les publications de ces derniers dans un fil distinct. Désormais, les favoris et les récents sont au premier plan, en haut du fil dactualités dans des onglets séparés.

Par défaut, le fil dactualité de Facebook utilise un processus appelé classement pour vous montrer les publications que le réseau social estime pertinentes pour vous. Mais Facebook déploie maintenant ce quil appelle la barre de filtrage des flux. Il vous permet de basculer facilement entre trois options de fil dactualité différentes:

Accueil (ou Top Stories): le fil dactualités de Facebook optimisé de manière algorithmique, dans lequel il décide des publications populaires à vous montrer en premier.

le fil dactualités de Facebook optimisé de manière algorithmique, dans lequel il décide des publications populaires à vous montrer en premier. Favoris: un fil dactualité qui affiche les messages de vos 30 amis et pages "préférés". (Allez ici pour apprendre à gérer les favoris.)

un fil dactualité qui affiche les messages de vos 30 amis et pages "préférés". (Allez ici pour apprendre à gérer les favoris.) Récents: un fil dactualités chronologique affichant les publications récentes partagées par vos amis et vos pages, dans lordre où elles ont été publiées.

Lidée est quavec la barre de filtrage des flux, vous pourrez mieux explorer le contenu partagé avec vous par tous vos amis et pages. Par exemple, pour nafficher que les articles récents, vous pouvez trier votre fil dactualités pour voir votre fil dactualité récent. Cela signifie que vous verrez les publications récentes des personnes et des pages que vous suivez, mais que vous verrez leurs publications les plus récentes en premier. Alternativement, vous pouvez voir les messages de vos amis préférés.

Remarque: Facebook a dit que vous pouvez mettre à jour les favoris à tout moment. (À partir de la flèche orientée vers le bas, accédez à Paramètres et confidentialité> Préférences du fil dactualité> Gérer les favoris. Ensuite, pour sélectionner un favori, cliquez sur licône en forme détoile à côté dun ami ou dune page.)

Cette barre de filtrage de flux a été lancée dans le monde entier le 31 mars 2021 pour lapplication Android de Facebook et sera ajoutée à lapplication iOS «dans les semaines à venir».

On ne sait pas sil sera disponible sur la version Web de Facebook.

La barre de filtrage des flux apparaîtra pour tous les utilisateurs de Facebook lors de son déploiement, mais si vous ny accédez pas pendant une période de sept jours (en basculant entre longlet Favoris ou Récent), elle peut disparaître de votre vue. Pour le trouver, faites à nouveau glisser votre doigt vers le haut dans le fil dactualité, puis il réapparaîtra.

Consultez le blog de Facebook ou le centre dassistance pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.