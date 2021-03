Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook ramène F8, sa conférence principalement annuelle pour les développeurs (bien que dautres surveillent souvent les mises à jour de produits).

Comme tant de conférences lannée dernière, F8 2020 a été annulé en raison de l émergence de la pandémie COVID-19 . Mais, cette année, Facebook pense quil est temps que le spectacle revienne, bien que dans un format plus petit et plus sûr pour que les développeurs y participent.

Ce sera un événement virtuel dune journée qui se tiendra le 2 juin 2021.

Dans un article de blog , Facebook a déclaré quil avait renommé la conférence des développeurs en "F8 Refresh" et a expliqué que ce serait un endroit pour "célébrer, inspirer et aider les développeurs à grandir". La scène virtuelle sera ouverte aux développeurs du monde entier et diffusée en direct sur la page Facebook pour les développeurs.

Si vous êtes un développeur intéressé et que vous souhaitez vous connecter à F8 Refresh, vous pouvez vous inscrire ici pour être averti à louverture de linscription.

Ne vous attendez pas à ce que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, prononce le discours principal lors de F8 Refresh. Au lieu de cela, le vice-président des partenariats de plate-forme de Facebook, Konstantinos Papamiltiadis, ouvrira la conférence avec une présentation qui fournira des «mises à jour sur les nouveaux lancements de la plate-forme», y compris sur les nouveaux outils pour Facebook, Instagram, Oculus et WhatsApp, selon TechCrunch.

Cependant, Zuckerberg peut encore parler à la conférence.

Pocket-lint prévoit de couvrir lévénement en direct et vous tiendra au courant de tout ce qui se passe, alors restez à lécoute de notre hub F8 .

