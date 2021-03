Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe plusieurs rapports sur Twitter indiquant que WhatsApp , Instagram et Facebook Messenger sont en panne. Les trois services semblent souffrir dune panne de service. Cependant, Facebook lui-même peut toujours être opérationnel.

Les rédacteurs en chef de Pocket-lint au Royaume-Uni et aux États-Unis signalent quils ne sont pas en mesure denvoyer des messages ou dutiliser WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger. Lapparence des messages derreur semble toutefois varier, Instagram affichant une «erreur de serveur 5xx» ou étant incapable dactualiser le flux, tandis que WhatsApp et Messenger affichent une icône dhorloge à côté des messages qui ne sont pas livrés.

Si vous souhaitez vérifier létat de ces services pour voir quand ils reviendront à la normale, consultez simplement un site comme Down Detector:

Vous remarquerez que tous ces sites affichent de grandes pointes rouges indiquant une panne débutant peu après 13 h HE le 19 mars 2021:

Bien que nous nayons pas remarqué que Facebook était en panne, Down Detector indique que Facebook a également des problèmes. Nous avons contacté Facebook pour un commentaire sur ce qui se passe et nous ferons un rapport lorsque nous en saurons plus.

Nous vous recommandons de vérifier Twitter pour voir si Facebook fait une annonce.

Écrit par Maggie Tillman.