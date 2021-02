Facebook revient sur son interdiction de contenu dactualité en Australie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook est revenu sur son interdiction de partager du contenu dactualité en Australie.

Cette décision a été prise en raison dun projet de loi australien visant à forcer des plates-formes comme Facebook et Google à payer pour le contenu dactualités - pour «uniformiser les règles du jeu» pour les éditeurs qui ont vu leurs bénéfices diminuer. Plusieurs autres pays ont joué avec lidée dune législation similaire, il est donc intéressant de voir ce qui se passera à lavenir.

Google avait également menacé de bloquer son moteur de recherche depuis lAustralie, mais il avait plutôt conclu des accords avec la société de médias australienne Nine Entertainment, Seven West Media et, plus particulièrement, News Corporation détenue par Rupert Murdoch.

Essentiellement, cela se résume à une dispute pour savoir si Facebook ou Google permettent simplement aux gens de créer des liens vers du contenu ailleurs ou sils profitent vraiment de la publication efficace du contenu eux-mêmes.

En réalité cependant, les choses ne sont pas aussi simples, bien sûr, mais la création de liens vers dautres contenus est considérée comme un principe clé du Web et aurait potentiellement eu des implications plus larges.

Le trésorier australien Josh Frydenberg sest entretenu avec Mark Zuckerberg de Facebook et le directeur général de Facebook Australis William Easton au cours de la semaine dernière, ce qui a pour résultat que linterdiction prendra fin "dans les prochains jours". Linterdiction na été introduite que jeudi dernier et cet épisode inconvenant a certainement eu un effet néfaste sur la réputation de Facebook en Australie et au-delà.

Dans le cadre de laccord et des amendements à la législation, Facebook devra démontrer une contribution au journalisme local, mais il est clair que le gouvernement australien a dû faire des compromis.

Facebook a ensuite publié la déclaration suivante de Campbell Brown, responsable de Global News Partnerships chez Facebook: "Après de nouvelles discussions avec le gouvernement australien, nous sommes parvenus à un accord qui nous permettra de soutenir les éditeurs que nous choisissons, y compris les petits éditeurs locaux. .

«Nous rétablissons les actualités sur Facebook en Australie dans les prochains jours. À lavenir, le gouvernement a précisé que nous conserverons la possibilité de décider si les actualités apparaissent sur Facebook afin que nous ne soyons pas automatiquement soumis à une négociation forcée.

«Nous avons toujours eu lintention de soutenir le journalisme en Australie et dans le monde, et nous continuerons dinvestir dans les nouvelles à léchelle mondiale et de résister aux efforts des conglomérats médiatiques pour faire progresser les cadres réglementaires qui ne tiennent pas compte du véritable échange de valeur entre les éditeurs et les plateformes. comme Facebook. "

Facebook prétend quil ne profite pas vraiment du contenu de lactualité, mais en regardant le fil dactualité de quiconque, il est clair que le manque de partage de contenu dactualité rend Facebook moins convaincant.

Le chef dApple, Tim Cook, a récemment critiqué Facebook et dautres réseaux sociaux , les qualifiant de «fournisseurs de fausses nouvelles et de colporteurs de division» dans un récent discours.

