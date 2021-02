Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a annoncé mercredi quil avait commencé à empêcher les utilisateurs australiens de consulter ou de partager des actualités. Le réseau social a pris cette décision en raison dune proposition de loi dans le pays qui vise à obliger Facebook à payer les éditeurs de nouvelles pour le contenu. Voici ce que vous devez savoir.

Facebook répond à une éventuelle réglementation en bloquant les actualités en Australie

Il empêche les utilisateurs et les éditeurs australiens de consulter / partager des actualités

Google a pris une décision différente en réponse à la loi proposée en Australie

Facebook empêche les utilisateurs australiens daccéder aux actualités sur Facebook et empêche les pages Facebook australiennes de partager des actualités. Facebook blâme le code de négociation des médias dinformation australien, une loi controversée, pour sa décision de bloquer les informations dans le pays.

Fondamentalement, les organes dinformation disent quils devraient être rémunérés pour les articles diffusés sur des plateformes en ligne telles que Facebook et Google. En vertu de la loi proposée par lAustralie, les organes de presse pourraient négocier avec Facebook et Google pour obtenir une compensation pour le contenu dactualité diffusé sur leurs plateformes. Une FAQ sur la législation indique que le code a été créé pour «remédier au déséquilibre du pouvoir de négociation» entre les organes de presse australiens et les plateformes en ligne.

Le 17 février 2021, en réponse à la loi en suspens, Google a conclu un accord avec News Corp de Rupert Murdoch, garantissant quil pourrait montrer des nouvelles de cette organisation en Australie. Facebook, cependant, a décidé dempêcher les Australiens de partager des liens dinformation dans le monde entier. Gardez à lesprit que la décision de Facebook intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les géants des médias sociaux et les gouvernements qui tentent de réglementer lindustrie de la technologie.

Facebook dit que 4% des utilisateurs en Australie voient des nouvelles dans leur fil dactualité

Il soutient que les utilisateurs et les éditeurs partagent volontiers des nouvelles sur Facebook

Il affirme que `` léchange de valeur avec les éditeurs nest pas en sa faveur

Facebook a déclaré avoir pris une décision différente de celle de Google car laffichage des nouvelles sur sa plate-forme présentait des avantages "minimes". Il affirme que les actualités représentent moins de 4% du contenu que les utilisateurs voient dans leur fil dactualité. Cependant, selon un rapport de 2020 du News and Media Research Center de lUniversité de Canberra en Australie, environ 39% des Australiens utilisent Facebook pour lire les actualités.

Facebook fait également valoir quil est différent de Google parce que les utilisateurs et les éditeurs choisissent de publier des nouvelles sur Facebook. Voici comment William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, a expliqué la prise du réseau social dans un article de blog du 17 février 2021:

"La recherche Google est inextricablement liée aux actualités et les éditeurs ne fournissent pas volontairement leur contenu. En revanche, les éditeurs choisissent volontiers de publier des actualités sur Facebook, car cela leur permet de vendre plus dabonnements, délargir leur audience et daugmenter leurs revenus publicitaires. En En fait, et comme nous l’avons expliqué au gouvernement australien depuis de nombreux mois, l’échange de valeur entre Facebook et les éditeurs se fait en faveur des éditeurs ».

Inutile de dire que la décision de Facebook suscite des critiques du monde entier, y compris des organes de presse et des politiciens australiens. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré dans un message sur Facebook que les actions du réseau social étaient aussi "arrogantes que décevantes".

Les utilisateurs australiens ne peuvent pas partager et consulter les actualités

Linterdiction inclut du contenu dactualités australiennes ou internationales

Cela pourrait se produire ailleurs si les pays tentent de réglementer Facebook

Facebook a déclaré que les utilisateurs australiens seraient bloqués dans le partage et la visualisation du contenu des actualités australiennes ou internationales sur le réseau social.

Alors que les éditeurs internationaux peuvent toujours publier du contenu dactualités, les liens et les publications ne peuvent pas être partagés par un public australien. Les utilisateurs australiens qui essaient de partager des nouvelles voient déjà une alerte sur la restriction et que cest en réponse à la législation du gouvernement australien.

Pendant ce temps, les éditeurs australiens ne sont plus autorisés à partager ou publier du contenu sur les pages Facebook. Certains utilisateurs qui visitent la page Facebook dun média australien ne voient plus les articles affichés. Le fait est que Facebook ne dit pas comment il définit un éditeur de nouvelles. En conséquence, certains rapports indiquent que certaines pages Facebook ont été bloquées par erreur, mais Facebook a déclaré quil sefforçait de corriger ces erreurs.

Les nouvelles restrictions ont commencé en Australie mercredi

Les restrictions de partage de nouvelles de Facebook en Australie ont commencé à être déployées le mercredi 17 février 2021.

Écrit par Maggie Tillman.